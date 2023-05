Ana Mena comparte en sus redes un fragmento de su próximo hit en italiano

No sabemos si Ana Mena habrá ido últimamente al fisioterapeuta, pero su espalda es sin duda uno de los pilares sobre los que se asienta el pop en español durante los últimos años. La malagueña es un ejemplo constante de esfuerzo, trabajo y superación: si a finales del mes de marzo dábamos la bienvenida a su segundo disco, Bellodrama, y en las semanas siguientes daba comienzo su Bellodrama Tour, durante los últimos días Ana Mena ha seguido trabajando sin descanso.

Nos hemos hecho eco, por ejemplo, de su tarde compartida en el estudio con Malú, de su actuación para amenizar la previa a la Final de la Copa Reina o de las constantes pistas que ha ido dejando en redes sociales anunciando su próximo temazo en italiano. Y es que, si bien todavía no tenemos fecha para el lanzamiento de esta canción, la de Estepona nos dejaba ver (y escuchar) durante las últimas horas un fragmento de este tema a través de sus redes sociales.

En medio de lo que parece una sesión de fotos para la portada de su nuevo single (o incluso una parte del propio videoclip), la cantante mira directamente a la cámara que la enfoca mientras canta este temazo que ya compite por amenizar las noches de fiesta de nuestro verano. Junto al vídeo, un mensaje compuesto de tres emojis: un reloj de arena, una cara con una cremallera en la boca y la bandera de Italia.

Ana Mena nos ha dejado claro que no puede seguir hablando y dando información por el momento, pero las reacciones no se han hecho esperar. "Es que ella inventó el italiano", "BUUUUUAAAAAA esto en el coche a todo volumen uf uf romantizando mi vida una vez más" o " no saca ni una mala la tía" son algunos de los comentarios que hemos podido ver entre sus fans españoles en las últimas horas, que no han dudado en seguir apoyando a la artista en todo lo que hace.

me voy a sacar el B2 de italiano https://t.co/RBkU73LTpk — carlos (@mactomatic) May 29, 2023

no saca ni una mala la tía https://t.co/uNjcBRxJze — lucía (@luciaagaarc) May 29, 2023

El 2023 es sin duda de Ana Mena y, a la espera de conocer la fecha de su publicación, si tendrá o no versión en castellano o si se trata de una nueva colaboración de la artista (como ya se ha convertido en tradición cuando llega el verano), lo que sí podemos es sentirnos orgullosos de todo el trabajo y el éxito que rodean a su figura. Nadie se lo merece más.