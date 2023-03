Análisis de 'Bellodrama': Ana Mena realiza su homenaje al pop con un disco redondo dedicado a los románticos

No sabemos cómo ha pasado pero ya está aquí. Bellodrama, el segundo disco de Ana Mena, se estrenaba la medianoche de este 24 de marzo con 15 canciones llenas de experiencias personales en las que la malagueña nos abre su corazón en su propio homenaje al pop. Toda una montaña rusa de emociones en la que nos montamos desde el principio para recorrer con la artista algunas de sus anécdotas vitales de los dos últimos años.

Ana Mena - Lentamente (Video Oficial)

Lentamente abre el álbum de la mejor manera posible. La cantante ha comentado en más de una ocasión que se trata de su canción favorita del disco y ya podemos entender por qué. Y es que representa a la perfección el concepto global de Bellodrama: un pop muy bailable con sonidos entre lo retro y lo actual donde la cantante recuerda una noche de pasión con un chico más joven que no se le va de la cabeza, una experiencia que la obsesiona y que desearía volver a repetir.

"Si digo que te olvidé, qué va"

La cantante abandona los pasillos de la casa en la que ocurrió todo para dar paso a una disculpa con Bebé, un tema junto a Dejota2021 que nace de una necesidad de "pedir perdón a una persona" a través de la terapia que representa componer canciones en el estudio. Se introduce así en el ala más urbana del álbum donde coquetea con el reguetón de la mano del productor y artista venezolano.

Ana Mena - Un Clásico (Video Oficial)

Tras los ritmos más urbanos, Ana Mena cambia de tercio hacia las guitarras eléctricas para dedicar una canción a las chicas con el pulso errático y los capullos galácticos. Un clásico aparece en el disco para reducir el tempo y presentarnos una historia que con la que todos nos podemos identificar: chico conoce a chica pero la chica no le conviene, todo el mundo a su alrededor condena la relación desde el principio pero el amor que surge por casualidad no desaparece. Pero, ¿qué pasa cuando un cambio sutil atraviesa a la otra persona? La indiferencia es un auténtico fastidio.

Ana Mena, Natalia Lacunza - Me He Pillao x Ti (Video Oficial)

Con Me he pillao x ti Ana Mena tira de carrete y vivencias personales para relatarnos un enamoramiento de verano que nunca llegó a buen puerto junto a Natalia Lacunza, que se une al tema de la malagueña en una historia donde sus voces empastan a la perfección. Pero si pensábamos que teníamos tiempo para respirar en esta montaña rusa de emociones Llorando en la disco llega para demostrarnos lo contrario. Y es que es otro de los temas donde llegamos a entender el título de este proyecto. Ana Mena rompe el récord de llorar sola en la discoteca con una canción pop que nos permitirá mover las caderas mientras se nos cae una lágrima pensando en todo lo que podría haber sido y no fue, apuntando con una flecha directa a los corazones rotos y hurgando en la herida rodeada por el humo y el alcohol.

Una mezcla de estilos y géneros: nada se le resiste

Entramos en la segunda mitad del disco y la artista se atreve más que nunca con la mezcla de estilos y géneros. En Mañana dios dirá nos encontramos una inspiración en el pop italiano que la ha acompañado durante los últimos años para minutos más tarde escuchar una bachata con La noche de las mil lunas, donde recupera su seña de identidad, su susurro "Ana Mena, desde Málaga pal mundo", para ofrecernos un tema inspirado directamente en la música de Romeo Santos.

Los ritmos latinos y la influencia de la electrónica continúan con Me enamoro, solo para mantenernos en una falsa sensación de fiesta y disfrute durante unos minutos más, porque acto seguido la malagueña solo necesita de una guitarra y su voz para ponernos los pelos de punta en la que es la BALADA con mayúsculas de este disco: Amanecer rojo. Una canción en la que relata la última noche de una relación. ¿Qué ocurre cuando nuestros planes de futuro desaparecen ante nuestros ojos de la noche a la mañana, cuando deseamos que las agujas del reloj se paren durante unos minutos para permanecer congelados en un instante? ¿Qué pasa cuando mañana ya no hay un "nosotros"? la artista se pone en situación y consigue hacernos llorar.

En Mentiras, sin embargo, nos traslada hasta los ritmos caribeños y urbanos característicos de la trayectoria de Ir Sais (el artista que colabora con ella en el tema y que ha trabajado con cantantes de la talla de Rauw Alejandro y Manuel Turizo) para relatarnos la historia de un roneo, de dos personas entre las que sigue habiendo una atracción muy fuerte a pesar de que no están juntas. Ir de frente y dejarse de excusas es el único paso necesario para volver a encontrarse.

"¿A quién llamo cuando lleguen las doce?"

Ana Mena & Belinda - LAS 12

La última parte del disco nos resulta extremadamente familiar. Ana Mena cierra Bellodrama por todo lo alto con cuatro canciones que nos han ido acompañando, como mínimo, a lo largo del último año. La decimosegunda canción no podría ser otra que Las 12 junto a Belinda. Este temazo electropop ha sido nuestro fiel compañero durante todo el verano en las noches de fiesta y se siente como la otra cara de la moneda de Llorando en la disco. Si en el tema anterior la de Estepona lloraba en medio de la pista de baile recordando una relación fallida, desde la nostalgia y buscando olvidarse de un antiguo amor, en Las 12 cambia de tercio para celebrar lo positivo de estos encuentros: encontrarse en la vida con una persona que nos conoció mejor que nadie. La parte bonita de todo el drama que vino después y que, cuando llega la medianoche, nos traslada sin poder evitarlo a un lugar mejor.

Con Música ligera reduce el tempo y nos traslada a una melodía más propia de los setenta, cuya estética y sonido han inspirado a la artista a la hora de realizar este último trabajo. Y es que esta versión en castellano de Musica Leggerissima de Colapesce y Dimartino le queda como anillo al dedo a la voz aireada de nuestra italomalagueña favorita, cuyos versos, además, representan a la perfección uno de los efectos de su música entre sus fans: música ligerísima para nuestros oídos que nos evade y acompaña en momentos de dificultad, canciones extremadamente pegadizas que llegan hasta nuestro pensamiento para quedarse durante días, que irrumpen en nuestras cabezas en medio de la pista de baile y nos hacen preguntarnos "¿qué es lo que estás haciendo en esta fiesta de mierda?".

Fred De Palma & Ana Mena - Se Iluminaba (Official Video)

Ana Mena termina el álbum por todo lo alto con A un paso de la luna y Se iluminaba, dos de las canciones con las que triunfó tanto en Italia como en España y que en los últimos años han allanado el camino para que hoy podamos verla donde está, cumpliendo su sueño de lanzar su segundo disco. La artista no renuncia ni por un segundo a las canciones que la han llevado a este momento y su inclusión en el álbum como bonus tracks son la prueba de ello. Málaga ya ha conquistado el mundo y Ana Mena nuestros corazones. En Bellodrama se abre en canal para hacernos testigos de sus experiencias personales y su enseñanza es clara: hay cosas que solo se superan bailando y llorando a la vez.