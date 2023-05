Manuel Carrasco, en la presentación de su Corazón y Flecha Tour 2023: “Vuelvo a sentir ese miedo atroz”

El próximo 2 de junio Manuel Carrasco volverá a poner en marcha la gigantesca maquinaria que se esconde tras sus espectaculares tours en España. Y el torbellino de emociones que está viviendo el artista en las horas previas le hace pasar de la felicidad al "miedo atroz" como él mismo ha confesado durante la presentación de su Corazón y Flecha Tour 2023 en Madrid.

"Estoy muy contento porque estamos a las puertas de la gira que siempre es un torbellino de emociones" ha explicado el de Isla Cristina poco antes de recibir un completo pack de discos de oro y platino por Corazón y Flecha, Coquito, Fue y La Cruz del Mapa.

El solista sigue cosechando éxitos y el reflejo es que sus conciertos vuelven a colgar el cartel de 'No hay entradas' 140.000 personas podrán verle en La Cartuja de Sevilla el 2 y 3 de junio en una doble cita que subirá aún más el listón que ya dejó bien alto el año pasado cuando batió el récord de asistencia de un concierto de un solista.

"Presión siempre he tenido, incluso en mis inicios. Pero lo importante es sentirse feliz. Y eso llega dando el máximo con un montaje especial y sorprendente. Si no te emocionas antes no te vas a emocionar una vez que estás en el escenario. Hay un trabajo muy duro por detrás y sobre todo hacer las cosas con corazón para lograr los objetivos" ha explicado Manuel Carrasco visiblemente emocionado por que su gira está a punto de ponerse en marcha.

El onubense asegura tener sorpresas reservadas por el show y parece que podría haber invitados a su escenario para dar vida a las mejores canciones de su repertorio: "El listado de canciones me ha dado dolor de cabeza pero me he quedado contento porque están mis mejores canciones y vamos a tocar todo el disco. El show va a ser diferente en todos los aspectos desde el diseño hasta el escenario que hemos construido nosotros y va a ser único".

Queda justo una semana para que dé comienzo el Tour Corazón y Flecha♥️🏹.

Y hoy sale el DVD 📀 de aquella noche inolvidable, es ver las imágenes y los nervios se me disparan.



En este link encontraréis el DVD

El reto es abrumador. O al menos lo sería para cualquiera. Y en eso Manuel Carrasco no es diferente. Como Alejandro Sanz nos ha mostrado, no hay nadie que no sea humano y al que el miedo le afecte. "Todos podemos sentirnos mal como le ha pasado a Alejandro. Es normal y común y si pensamos en la sensibilidad de un artista es aún más entendible. El otro día fui a ver a Coldplay y me sentía como Chris Martín porque veía a la gente entrar y sentía ese miedo del artista que en realidad no ves porque no ves a la gente entrar al estar en el camerino. Ahora yo me he metido en ese lío y vuelvo a sentir ese miedo atroz hasta que se apagan las luces. Pero cuando llegue el momento, en el escenario me siento en casa".

Con el DVD de su concierto en Sevilla de la pasada gira recién sacado del horno, ha llegado el momento de escribir otra página de oro en la historia musical de Manuel Carrasco y de nuestro país.