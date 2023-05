En solitario, a dúo y repartidos en dos décadas: estos son los Nº1 de Tina Turner en LOS40

El fallecimiento el pasado 24 de mayo de Tina Turner ha sumido al mundo de la música en estado de shock. La reina del rock and roll nos ha dejado una huella imborrable y un legado de grandes canciones, algunas de las cuales llegaron al número uno de LOS40. La primera en conseguirlo fue River deep, mountain high, el 17 de diciembre de 1966; el mismo año en que nacía nuestra emisora. Aquel sencillo lo firmaba junto con su entonces marido, Ike Turner, gran guitarrista y peor persona, que la sometió a malos tratos durante años.

A pesar de aquello, una vez Tina emprendió su carrera en solitario decidió mantener el apellido Turner, por el que era ya mundialmente conocida. En la década de los ochenta llegaron los siguientes cuatro números uno de Tina en LOS40. En 19 de octubre de 1985 lo consiguió con We don’t need another hero, de la banda sonora de Mad Max: Más allá de la cúpula del trueno.

Typical male llegó al primer puesto el 1 de noviembre de 1986. Le siguió Two people, el 14 de febrero de 1987. Rubricó su magnífico historial en la lista con Nutbush City limits, uno de los éxitos de su primera etapa recuperado en una nueva versión en directo que alcanzó el primer puesto el 21 de mayo de 1988. Tina se retiró de los escenarios en 2009, no sin antes haber ganado ocho premios Grammy y vendido más de 200 millones de discos. Siempre en nuestros corazones, la Tigresa: Tina Turner.