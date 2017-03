Ed Sheeran enfurece a los fans de Britney y Lady Gaga

Ed Sheeran levanta pasiones allí por donde pasa. El británico, que acaba de sacar disco (y además lo ha hecho con una canción muy especial sobre nuestro país) ha incendiado las redes sociales.

‪Just over 24 hours and ÷ is released !‬ Una publicación compartida de Ed Sheeran (@teddysphotos) el 1 de Mar de 2017 a la(s) 9:28 PST

Todo ha sucedido a raíz de unas declaraciones en las que Ed ha confesado que ha lanzado ahora su álbum porque no quería competir con los grandes artistas que sacaron disco el año pasado: Beyoncé, Bruno Mars...

¿Y qué ha pasado? Que los fans de Britney Spears han puesto el grito en el cielo porque Ed no ha mencionado a la Princesa del Pop.

It’s here!!! #GloryOutNow britney.lk/glorysp Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 25 de Ago de 2016 a la(s) 9:04 PDT

Además, no suficiente con tener un frente abierto, los Little Monsters se han sentido ofendidos porque Ed Sheeran también ha dicho que no quiere ser el típico artista con 2 álbumes buenos y luego pasar al olvido.

De hecho, Ed ha declarado que escucha a sus fans para saber que quieren. ¿Resultado? Los Little Monsters lo han considerado un ataque directo a Lady Gaga y también la han liado.

LADY GAGA / JOANNE NEW ALBUM OCT 21 Una publicación compartida de xoxo, Joanne (@ladygaga) el 15 de Sep de 2016 a la(s) 11:56 PDT

La consecuencia de todo esto ha sido un linchamiento en las redes utilizando el hashtag #EdSheeranIsOverParty. Eso sí, la tortilla ha dado la vuelta rápidamente y también ha habido muchas defensas hacia el artista.

¿Justificado o sin razón? ¿Están más irritables que nunca los fans de Gaga y de Britney? Aunque en realidad Ed ni si quiera ha mencionado directamente a las cantantes. En fin, sea como sea, la polémica está servida.