Nicole Kidman termina dando explicaciones por su rarísimo aplauso en los Oscar

Los vestidos más insólitos de los asistentes a la gala de los Oscar, el peinado de Halle Berry y, sobre todo, el error por el que La La Land fuera presentada como la ganadora a mejor película del año cuando en realidad lo era Moonlight fueron los principales protagonistas de los memes del día después a la ceremonia de los premios cinematográficos.

Pero hay algo que merece punto y aparte: el aplauso de Nicole Kidman.

La actriz fue capturada por las cámaras cuando aplaudía durante la entrega de uno de los premios de la noche.

Su forma de dar palmas, curvando el envés exageradamente, llamó la atención de numerosos usuarios, que bautizaron ese aplauso descocado de "aplauso de foca".

Lo flexibilidad poco habitual que muestran las manos de la actriz inspiró, además, cientos de memes y usuarios que se precipitaron a las redes grabándose mientras emulaban a la actriz.

La repercusión ha sido tal que Nicole, al final, ha decidido comentar públicamente la jugada durante una entrevista con la radio australiana KISS FM.

"Era por los anillos (...), ella no quería dañar las joyas", ha adivinado la locutora del programa, Kyle.

Entonces Kidman se ha reído y ha asentido: "¡Si, sí! Estoy tan contenta de que lo aclararas porque fue muy torpe. Estaba como: "Dios, quiero aplaudir de verdad", ha explicado la actriz.

Quería aplaudir pero era difícil por ese anillo enorme y maravilloso

"No quería no aplaudir, que hubiera sido peor, ¿no? La gente se preguntaría por qué no estaba aplaudiendo. Así que estoy aplaudiendo pero fue muy difícil porque llevaba encima ese anillo enorme, que no es mío pero es absolutamente maravilloso y me aterrorizaba pensar que podía romperlo", ha concluido.

¡Misterio resuelto!