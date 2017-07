Guiños (y samplers) de canciones que seguro no se te han escapado

El 2017 está siendo un año repleto de grandes canciones que están batiendo todos los récords en todo el planeta como el Despacito de Luis Fonsi.

Y seguro que buena parte del éxito que tienen muchos temas se debe, no solo a la calidad musical de los mismos, sino a algunos guiños a música de décadas anteriores que seguro que no se te han escapado.

Pero por si acaso...

Rihanna y Santana

Ya os contamos hace un par de semanas la conexión que había entre Santana y Rihanna. Han tenido que pasar 18 años desde que el guitarrista publicó María, María hasta que Dj Khaled y Rihanna utilizaron la base musical de su canción para crear uno de los éxitos de este 2017: Wild thoughts.

Camila Cabello y Christina Aguilera

También os contamos hace un mes que Camila Cabello había decidido samplear a Christina Aguilera y su Genie in a bottle para la canción con la que debuta en solitario: Crying in the club.

La ex componente de Fifth Harmony siempre ha confesado que Aguilera era una clara influencia en su manera de entender la música. Y nosotros encantados de recordar aquel "ouououooh oooooh ooooohhh oooouuuuh ohhhhh".

Jason Derulo y Ol' Dirty Bastard (pasando por Pitbull)

La primera vez que escuché aquello del "Shimmy shimmy ya, shimmy yam, shimmy yay" de boca de Jason Derulo se encendió un piloto en mi cabeza que decía aquello de "esto me suena". Y tanto: Ol' Dirty Bastard fue el pionero del "Shimmi Shimmy" en 1995 y Derulo lo ha sampleado 22 años después.

No ha sido el único: Mr. Worldwide también convirtió en su seña de identidad aquello del "Shimmy shimmy ya" junto a Jennifer Lopez en Dance again.