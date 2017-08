Así suena el nuevo tema de U2, ‘The Blackout’

No es el primer single de su próximo disco, pero sí el adelanto del álbum.

U2 acaba de estrenar el tema The Blackout, preámbulo de Songs of Experience, disco que verá la luz dentro de poco.

La canción, sin embargo, no es el primer single del álbum. You’re the Best Thing About Me sí que lo es, canción que la podremos escuchar el 6 de septiembre.

Han estrenado The Blackout a través de Facebook, con un vídeo en blanco y negro donde podemos ver al grupo dublinés interpretando el tema en directo.

U2 vuelve a los escenarios tras un merecido descanso en verano. En julio se pasaron por Barcelona en su gira The Joshua Tree y ahora es momento de conquistar América. Allí actuarán hasta finales del mes de octubre.