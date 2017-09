Cena de Nominados a LOS40 MUSIC AWARDS: Así fue una noche mágica

Cinco nominaciones

Ed Sheeran parte como favorito con cinco candidaturas.

Cuatro nominaciones

Bruno Mars, David Bisbal, Leiva y Luis Fonsi, también entre los grandes favoritos.

Tres nominaciones

Daddy Yankee, Harry Styles, Maluma y Vanesa Martín optan a tres premios.

Dos nominaciones

Blas Cantó, Bombai, C. Tangana, Charlie Puth, J Balvin, Kygo, Rag'n'Bone Man, Shakira, Shawn Mendes y Taburete

Una nominación

Álvaro Soler y Morat, Arcade Fire, Ariana Grande, Bebe Rexha, Bromas Aparte, Calvin Harris, Camila Cabello, Clean Bandit, Dani Martín, David Otero, Enrique Iglesias, Imagine Dragons, Joaquín Sabina, Juanes, Julia Michaels, Kaleo, Katy Perry, L.A., Manuel Carrasco, Monarchy, Rayden, U2, The Cahinsmokers, The XX, Sofi Tukker, Royal Blood, Haim, Portugal The Man y Bleachers.

