Sylvia Salas (Dare to DIY): "Lo que más me piden son vídeos de decoración"

Ella se llama Sylvia Salas y lleva cuatro años en esto de Youtube. Empezó en esta plataforma como un hobbie y al final su pasión se ha convertido en su profesión.

Estudió Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas pero ahora es una de las youtubers más solicitadas por materializar sus fantásticas ideas, que puede hacer uno mismo en su casa.

Empezó a compartir esas ideas en un blog al que llamó Dare to DIY (en inglés "do it yourself" significa "hazlo tú mismo").

En él se dedicaba a personalizar prendas de ropa o daba consejos para decorar una habitación.

Colabora en una revista muy conocida y además charló un ratito conmigo sobre lo que hará en el Samsung Mad Fun, el primer festival de youtubers en España.

Además de una conversación muy interesante que podéis ver al principio de esta noticia, Sylvia Salas se atrevió con un reto que le propusimos.

Tenía que customizar unos cascos con la ayuda de unos cuantos lazos de colores. Tenía solo un par de minutos, pero Sylvia supo resolverlo al momento aunque con los pocos recursos que le dimos.

Al final le quedaron unos cascos que hasta la mismísima Lady Gaga podría llevar a modo de diadema. ¿Qué os parece?

Ya sabéis, si queréis conocer a Sylvia en persona podréis el próximo 28 de octubre en el Samsung Mad Fun en la Fira de Barcelona.