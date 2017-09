¿Ha hecho la canción de Taylor que el ladrón de Kim Kardashian se arrepienta?

Kim Kardashian ha recibido una carta que nunca imaginó iba a tener que leer. Al parecer, uno de los atracadores de la artista hace un año en París, se ha arrepentido.

Sentimiento de culpa que llega escrito de puño y letra del supuesto delincuente (aunque él mismo ha reconocido haber cometido el robo a punta de pistola) y en la lengua de Molière.

Un sexagenario, Aomar Ait Khedache, lamenta el daño provocado a la celebrity y a su familia, sobre todo tras ver las lágrimas derramadas por la Kardashian en su exitoso reality.

Los abogados de la americana han traducido la carta en la que se puede leer que "espera que con esta carta le perdone poco a poco el trauma que le hizo pasar por su acto".

Me acerco a ti, como ser humano, para decirte lo mucho que me arrepiento de lo que hice, y lo mucho que me conmovió verte llorar.

Sin embargo, el entorno de Kim asegura que las palabras del presunto delincuente no la han conmovido y que ella piensa que es una estrategia para parecer arrepentido de cara al juicio.

Pero, ¿y si Look What You Made Me Do ha sido la causa de su arrepentimiento? Tras la canción de Taylor Swift, en la que ridiculiza a la pareja de Kim y Kanye, no han cesado las risas por el momento del baño entre diamantes (material del que estaban hechas las joyas de Kim).

¿Qué pasó para que hayan llegado a este punto las dos famosas?

Un vídeo, la causa de la ruptura Kardashian-Swift

Aunque no fue precisamente Kim la que hizo el vídeo en el que se parodiaba a Tay, la actuación de su marido no gustó nada a la cantante, que se sintió traicionada. Como es lógico, la mayor de las Kardashian defendió a su pareja y comenzó una guerra con la artista que aún hoy no ha acabado. ¿Mentía Taylor? Meses más tarde, se acusó a Taylor de mentirosa tras publicar una conversación entre el rapero y ella en la que esta sí conocía el contenido del videoclip que el marido de la millonaria estaba preparando. Un jarro de agua fría para la exitosa cantante que no debió gustarle nada. Robo de joyas en París Otro capítulo de esta historia es el robo de joyas que sufrió la mujer de Kanye en París. Según cuentan los cercanos a Swift, esta se alegró e hizo varias bromas al respecto. 'Look What You Made Me Do' Llegamos al punto álgido de toda esta historia. El momento en el que Taylor se baña entre diamantes, las joyas que le robaron a la Kardashian. ¿Una provocación que ha provocado el arrepentimiento de su atracador?