Loulogio: “A mí todo lo que sea juntarme con gente y hacer el friki me encanta”

Auronplay, Wismichu, DJ Mariio, Patry Jordan, Hamza Zaidi, Delantero 09, Loulogio, Sylvia Salas, Bely Basarte, Manuel Bartual, Gominuke, Alberto TM, King Jedet, Celopán, Percebes y Grelos, y MS Nina son sólo algunos de los youtubers que incluye el Samsung MadFun Fest de este año.

La concentración de youtubers se celebra este sábado, 28 de octubre, en Barcelona desde las 10:30 hasta las 21 horas.

Para celebrar su inauguración, en LOS40 hemos podido entrevistar a Loulogio, el creador de aquel mítico anuncio de la batamanta con el que nos partimos de risa.

Arranca el Samsung MadFun Fest y entrevistamos a Loulogio

Han pasado unos cuantos años pero el monologuista y humorista sigue haciéndonos reír a través de su canal y muy pronto le podremos ver publicando su propio cómic.

¿Qué tienes preparado para el Samsung MadFun Fest?

Para el Samsung MadFun Fest tengo preparado algo joven porque yo creo que el evento es joven y empiezo a notarme las canas porque son más gruesas que el resto de mi pelaje. Así que me he querido reinventar y preparar algo acorde con lo que la juventud demanda para este tipo de eventos. Y allí estaré cumpliendo y renaciendo de mis cenizas. Ese es el plan. Sin spoilers.

¿Y si te encuentras allí con tu doble como Manuel Bartual, otro de los invitados?

Lo primero que haré será compadecerme de él. Esto no le va a ir bien. ¡Qué pena! Podías haber elegido otra persona a la que clonar. Viste en mi la cara del éxito y te vas a encontrar con otra cosa.

Convenciones de youtubers, cómics, videojuegos... ¿puedes pedir algo más?

Tenemos más de lo que necesitamos. Si algo tenemos es entretenimiento y me encanta estar en todas estas. A mí todo lo que sea juntarme con gente y hacer el friki me encanta.

¿Del Loulogio de la batamanta qué queda y qué no?

Yo era un lechón. Me escucho cómo hablaba entonces y me da un poco de rabia. Me ha cambiado el tono de voz y la voz de entonces era de provocador gratuito. En aquella época me gustaba más provocar y poco a poco he encontrado un poco de madurez personal porque aquel Loulogio era un inconsciente. Quedan las mismas ganas de querer entretener, hacer reir y ofrecer cosas pero con más cabeza. Aunque ya tenía bastante diámetro cabecil entonces.

¿Qué opinas de las últimas polémicas entre youtubers?

Por desgracia estoy al día porque a mí me gusta el salseo y el radiopatio y saber qué habla uno de otro porque en cierto sentido me entretiene aunque sea para enfadarme. Creo que es negativo para los youtubers y por eso en muchos lugares la etiqueta de youtubers es algo peyorativo. Lo único positivo es para el que consigue las visitas con un vídeo, para el que hace un vídeo hablando de la polémica y para el que hace un vídeo del que ha hecho un vídeo hablando de la polémica. Se crean 30 minutos de vídeo de absolutamente nada y ahí están las visiticas. Pero creo que para la comunidad de youtubers lo mejor es proponer ideas o incluso opiniones pero no casquería ¡Casquería caca!

¿Tienes pensado algo para el millón de suscriptores? ¿Te jugarías la barba?

No, la barba no me la voy a jugar, porque la barba es la barba y porque es mi seña de identidad. No tengo nada pensado porque nunca me he fijado en los suscriptores. Nunca he sido de fijarme en las cifras porque creo que hago un Youtube transversal pensado para todos no sólo para mis suscriptores a los que quiero un montón pero a los que nunca he tomado como cifras.

⚠️ ¡Ya tenemos el programa completo de #SamsungMadFun! Llévatelo en el móvil y ten siempre a mano los horarios, plano del recinto e información de interés. Descárgalo en https://t.co/hUsNjYDTZX y no te pierdas nada 👀 #SMF pic.twitter.com/kBcmfRrZCY — #SamsungMadFun (@MadFunFest) 25 de octubre de 2017

Estos días la gente es monotema. Siendo barcelonés y humorista ¿la gente entendería un monólogo sobre la situación?

Ay ¡los límites del humor! El humor hace gracia en estos temas delicados si estás de acuerdo pero si estás en el polo opuesto te va a decir que eres lo peor. No te puedes arriesgar. Otros países tienen más encaje para el humor sobre temas serios. Creo que el humor debería afrontar temas serios y de aquello que te rodea: si eres de derechas deberías reirde de los de derechas y no siempre del contrario. El cómico tiene que reirse de lo que le rodea y por ejemplo en este show yo me voy a reir de Youtube. Hay que ver lo ridículo que hay en todo y en este tema hay mucha crispación, hay mucho nervio pero también hay mucho ridículo. Pero normalmente cuando alguien hace el ridículo no le gusta verse reflejado.

¿Alguna vez no te has atrevido a hablar de algo?

No atreverme no. Pero sí me he autocensurado por lógica. Cuando tienes mucha gente que te está viendo no puedes decir según qué cosas que se puedan malinterpretar. Las palabras se pueden manipular de una forma espectacular. Se puede sacar una frase de contexto y a partir de ahí hacer el discurso sobre todo en redes sociales. Porque si tienes la frase normalmente nadie se molesta en mirar en qué contexto se dijo.

¿Tienes pensado cuándo dejar Youtube?

Me planteo dejarlo cada día. De hecho hago Youtube de una forma un poco rara: hago vídeos cuando quiero, me dedico a otras cosas cuando quiero... No soy constante. Habrá algún día que lo deje y no soy el primer youtube en planteárselo. Pero no como esos youtubers qué hacen vídeos de 'Dejo Youtube' y a la semana siguiente vuelven. ¿Qué haces? Algún día Youtube ya me habrá dado todo lo que me podía dar para experimentar y a otra cosa, mariposa, porque tengo muchas otras inquietudes en la vida. Me encanta dibujar, me encanta pintar, me encanta mi nuevo cómic... Algún día diré 'Ciao Youtube' pero si se acaba antes solo es un sitio donde hacer cosas pero ¡anda que no hay sitios!