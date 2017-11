Casi a la vez que comencé a trabajar en LOS40.com allá por 2005, una joven de Barbados llamada Rihanna debutaba de la mano del sello discográfico de Jay-Z para poner patas arriba la industria musical estadounidense.

El director de los40.com por aquel entonces se llamaba Alfonso pero cariñosamente todo el mundo le llamaba Billboard por su (brutal) conocimiento de la lista estadounidense.

Fue él quien me avisó de que esta solista, desconocida para el gran público español, no tardaría en convertirse en una estrella mundial. Si buscáis noticias de aquella época de Rihanna encontraréis algunas firmadas por mí ahora hace casi 13 años.

Casi lo logró con su debut, Pon de replay (incluido en Music of the sun), pero el nº1 no se le resistió con su segundo trabajo A girl like me que incluyó SOS, canción con la que Rihanna comenzaría a triunfar en todo el mundo.

Demostraba Rihanna ser capaz de poner el planeta a sus pies con sus composiciones y con su peculiar voz y empezaron a lloverle las ofertas de colaboraciones: Jay Z, Ne-Yo, Maroon 5, Kanye West, Drake, Coldplay, David Guetta, Calvin Harris, DJ Khaled...

No había género ni estrella que se resistiera a su poder musical pero no todos sus duetos (o featurings) han terminado de calar entre el gran público.

Estas fueron las colaboraciones más 'raras' de Rihanna (y algunas te van a sorprender positivamente).

N.E.R.D. y Rihanna - Lemon

Chris Brown, Rihanna, Wiz Khalifa y Kelly - Counterfeit

Rihanna, Kanye West y Paul McCartney - FourFiveSeconds

Rihanna y David Bisbal - Hate that I love you