La polémica del youtuber Logan Paul de la que todo el mundo habla

Por desmonetizar un vídeo hablando de Logan Paul no quita que siga ese vídeo ganando visitas,atrayendo a nuevos suscriptores o ponerse en tendencias,uff, que coraje me da ver que gente aprovecha decir que no cobra para justificar subir algunos tipos de videos...

No sé qué me impacta más; si la actuación de Logan Paul o lo que la gente se vuelca cuando alguien la caga. Ponemos el triple de ganas en machacar a alguien que en muchas cosas personales. Será la única reflexión que haga sobre el tema.

Lo de Logan Paul no me sorprende, lo que me sorprende es que os sorprenda a vosotros. Que aun no hayamos aprendido a detectar, frenar y aislar a esta peña antes de que hagan cosas así...