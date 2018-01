Conoce un poco más las canciones nominadas a los Goya 2018

Los Premios Goya están a la vuelta de la esquina. Se celebran el próximo tres de febrero y la expectación por saber quiénes serán los grandes triunfadores de esta edición es máxima.

Handia y La Librería lideran las nominaciones a los Goya, pero no hay que perder de vista cuáles son las principales candidatas a alzarse con el 'cabezón' en el apartado musical. Están nominadas a Mejor Canción Original La Llamada de Leiva, Algunas veces de José Luis Perales, Feeling lonely on the sunday afternoon de Alfonso Vilallonga y Rap zona hostil de Roque Baños.

Cuatro canciones increíbles, cuatro estilos musicales muy diferentes entre sí que han hecho las delicias de los miembros de la academia y se han colado entre las mejores bandas sonoras españolas del año. Las repasamos una por una.



GOYA 2018. NOMINADAS A MEJOR CANCIÓN ORIGINAL Algunas veces, de José Luis Perales (El autor)

Feeling lonely on the Sunday afternoon, de Alfonso de Vilallonga (La librería)

La Llamada, de Leiva (La llamada)

Rap zona hostil, de Roque Baños (Zona hostil)

LA LLAMADA, DE LEIVA

Hace más de un año y medio que Leiva nos habló de La llamada en esta entrevista. El músico madrileño había compuesto la banda sonora de la película del mismo nombre de Javier Calvo y Javier Ambrossi. En aquel momento, la canción era un proyecto y ni nosotros (ni probablemente él) éramos conscientes de la repercusión que tendría meses más tarde.

El videoclip se acerca a los 5 millones de visualizaciones en Youtube y es, sin duda, una de las canciones del momento. Fue rodado, al igual que la película, por 'Los Javis', Javier Ambrossi, hermano de Macarena García (ex de Leiva) y Javier Calvo (al que todos recordamos por su papel en Física o Química).

Una de las primeras veces que Leiva interpretó La Llamada en directo fue en LOS40 Music Awards en noviembre de 2017.

La película La Llamada es la adaptación del fenómeno teatral del mismo nombre, una comedia millenial protagonizada por Anna Castillo, Belén Cuesta o la propia Macarena Gómez. Otras categorías en las que compite por la estatuilla son Mejor dirección novel, Mejor guion adaptado y dos a Mejor actriz de reparto (Anna Castillo y Belén Cuesta).

ALGUNAS VECES, DE JOSÉ LUIS PERALES

El músico y compositor José Luis Perales se ha encargado de componer la canción que encabeza la banda sonora de la película El Autor, dirigida por el andaluz Manuel Martín Cuenca (Caníbal, La Mitad de Óscar).

Como cantautor, José Luis Perales está detrás de algunas de las canciones más emblemáticas de nuestra música: Porque te vas, Me llamas o Y cómo es él.

El Autor está protagonizada por Javier Gutiérrez, Antonio de La Torre y María León y además de a Mejor Canción Original, opta a los galardones de Mejor película, Mejor dirección, Mejor guion adaptado y Mejor actor protagonista (J. Gutiérrez).

FEELING LONELY ON THE SUNDAY AFTERNOON, DE ALFONSO VILALLONGA (LA LIBRERÍA)

Este exquisito filme dirigido por Isabel Coixet cuenta con una banda sonora a la altura. La canción ha corrido a cargo del compositor Alfonso Vilallonga y está interpretada por la británica ALA.NI.

Feeling Lonely on the Sunday Afternoon nos transporta a los años cincuenta gracias a pieza de jazz envolvente idónea para presentarnos el universo de Penelope Fitzgerald, ya que La Librería está basada en esta novela.

La película se desarrolla en un pequeño pueblo de la Inglaterra de 1959, donde una mujer decide, en contra de la educada pero dura oposición vecinal, abrir la primera librería del lugar.

RAP ZONA HOSTIL, DE ROQUE BAÑOS Y FENYX GONZÁLEZ (ZONA HOSTIL)

El compositor y ganador de tres Premios Goya Roque Baños (música) y el rapero Fenyx González (letra, voz) están detrás de la banda sonora de esta dura película dirigida por Adolfo Martínez.

El filme cuenta en su reparto con Ariadna Gil, Roberto Álamo, Raúl Mérida y Antonio Garrido. Está inspirado en hechos reales, concretamente en una misión del ejército español en Afganistán.