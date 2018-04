Manel Navarro: cambio radical y poliamor en ‘Voulez-vous danser?’

Has dado un giro radical a tu imagen y tu música. ¿Cuánto llevas trabajando en este cambio?

Llevo trabajando en este cambio bastante tiempo, desde que vine del festival y tuve tiempo de digerir todo y apostar por enseñarle a la gente realmente quién soy. Pero todo ha salido de una forma muy natural, necesitaba encerrarme en el estudio y mostrar material nuevo, que refleje al chico que soy hoy en día. En mis conciertos y en el disco, también tendré las canciones que he escrito a través de los años, pero quería volver con algo que identificara a la persona que soy ahora. El cambio de look también viene porque ya no me veía tanto con la imagen que tenía, quería mostrarme tal y como soy ahora, y creí que la mejor forma de contarlo era que ese cambio formara parte de la historia del videoclip.

Te conocimos cantando en inglés. Ahora titulas tu nueva canción en francés aunque la cantas en castellano. ¿Cómo es esto?

Pues es una historia muy divertida, la verdad. Esta es una canción que habla del descubrimiento del amor y del sexo en adolescencia. De esos momentos en los que sólo puedes pensar en esa persona, y sobre todo, en su cuerpo. No tanto de un amor más racional, sino pasional. Y tirando de experiencias propias, siempre he vivido situaciones, imagino que como todos, en las que ese primer acercamiento, ese primer beso, el primer sexo, viene precedido por un baile. En la discoteca, en el bar, o donde sea... Y lo titulé así porque recuerdo perfectamente mi experiencia, que fue de camping, con una chica francesa que lo primero que me dijo fue si quería bailar. Y se me quedó grabado.

El tema de cantarlo en español es por el tipo de melodía y de estructura, hay veces que me salen letras en inglés y otras en español. Es algo que no pienso, me sale solo.

Sin renunciar a tu estilo, abrazas un poco los ritmos latinos en tu nuevo single... ¿en qué o quienes te has inspirado?

La verdad es que yo escucho de todo. Me encantan los ritmos latinos, desde Piso 21 a J Balvin, pero no creo que me haya inspirado en ese sonido para este track. De hecho, me sigue recordando más a los temas más up tempo de Ed Sheeran, como "Shape of you", que al dembow latinoamericano. Pero sí es verdad que, como consumidor, soy de lo más ecléctico, desde latino, pasando por C Tangana, James Bay, Cardi B o Drake.... así que vete a tú a saber de dónde sale la inspiración.

El amor es el tema por excelencia de las canciones pop. En Voulez-vous danser? das un paso más y hablas de poliamor. ¿Por qué? ¿Cómo surgió la letra?

Me parecía interesante tratar el tema del amor desde una perspectiva diferente a la de chico conoce a chica. Pero quería tratarlo desde la forma más natural posible, sin dramas, sin traumas y sin conflictos de por medio. Quería hablar de amor y sexualidad desde un punto de vista que irradie felicidad. Da igual con quién o cuántos sean, lo importante es ser feliz. Y libre.

Pronto se estrena el videoclip, que ilustra muy bien la canción. ¿De quién fue idea plantearlo así? ¿Participaste en el proceso creativo?

Desde que volví del festival me senté con mi equipo y decidimos, entre todos, tomar las riendas de mi carrera de una forma en la que siempre me sintiese involucrado en el proceso creativo. Para que siempre pueda estar orgulloso de los pasos que de en mi carrera profesional. Buenos o malos. Y para el videoclip fue así, les conté de qué hablaba este tema, en qué me había inspirado y pensamos en el boceto del guión. Y buscamos al director propicio, que entendiera esa imagen más campestre y costumbrista, que buscábamos.

El arte del vídeo nos recuerda mucho a la estética de Call me by your name. ¿Te inspiraste en ella? ¿Eso es que te gustó la película?

Sí, la vi y me gustó mucho. Aunque yo quería reflejar todo lo contrario, sin hacer mucho spoiler, yo lo que tenía claro es que no quería dramas, ni caras tristes. Tampoco un final feliz de cuento. Al fin y al cabo mi canción trata sobre ese primer proceso del amor, dónde no hay más que sonrisas y besos.

Y para terminar... ¿Cómo crees que reaccionará la gente al ver el videoclip?

Pues yo espero que sonrían. No pretendo aleccionar ni dar a pensar. Sólo quiero contar una historia bonita de amor. Me gustaría que lo vieran y sonrieran al ver a unos chicos quererse. ¡Y si ya suspiran al acabar es que ha gustado mucho! jajaja