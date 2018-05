Cardi B sin maquillaje, parece otra pero, ¿a quién le importa?

No es la primera vez que lo hace pero no por eso ha dejado de impactar a sus seguidores. Cardi B se ha quitado el maquillaje de la cara para mostrarla tal cual, sin esas pestañas postizas y ese marcado eyeliner que suele llevar siempre encima.

Es como una de las divas de las de siempre, de esas a las que les gusta lucir en todo su esplendor y que es raro ver al natural y, mucho menos, sin maquillaje.

Pero entre esas veces excepcionales está esta foto en la que no muestra su mejor cara pero sí la más natural. Ni maquillaje, ni peinado. Pero ya sabemos que Cardi B es de hacer lo que le apetece en cada momento y poco le importa el qué dirán.

“Me noqueas 9 veces pero me levanto 10, perra”. Eso es lo que ha escrito junto a esta foto y no es más que una de las frases que podemos escuchar en ese nuevo tema, Get up 10.

Aunque, en esta ocasión, no tiene por qué preocuparse porque la mayoría de los comentarios giran en torno a la valentía y apuesta por lo real que ha demostrado con esta publicación.

Pero parece que el embarazo le está cambiando. A punto de dar a luz, sigue trabajando sin parar. La vimos hace poco en Coachella, también en los Billboard Latin Awards y en el momento de esta foto estaba grabando su próximo vídeo en Miami.

Con esa personalidad tan arrolladora que tiene no es de extrañar que haya calado en mujeres con el mismo corte. La tenista Serena Williams ha dejado claro que cualquier canción de la rapera es su favorita para ponerse a bailar.