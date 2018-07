Taburete no tienes límites, pero no te estamos contando nada nuevo. Si has seguido la serie de vídeos de #ThePace en LOS40 habrás visto que sobre las cuatro ruedas de su E-PACE han hablado de una vida sin música improvisando una canción o se han currado un 'rumba cover' de su famoso single Beleforón sobre la marcha.

Y como no podía ser de otra manera, en esta tercera pieza y cierre de su particular saga, Willy, Antón y cía tienen otra sorpresa, una canción inédita que seguro que no has oído, y con un protagonista que no te esperabas: Manolo.

#ThePace / Jaguar

Su "batería, su doctor, su talismán" es el personaje central de esta jam sesión en la carretera. Inspiración pura y mucho buen rollo. La verdad es que tiene un estribillo pegadizo, ¿verdad?

Como ya te contamos, la idea o el sentimiento que surge en un artista o grupo para componer una canción nunca sabes cuándo va a llegar.

Todo artista debe estar siempre preparado. Tiene que tener la capacidad de superarse y reinventarse constantemente, cada día, ya que nunca sabe cuándo va a componer la canción de tu vida.

Hay que tener en cuenta que los artistas pasan gran parte de su tiempo en la carretera. ¿Qué pasa si esa idea de la que hablamos surge en la carretera? Para ello, Jaguar ha hecho realidad los primeros estudios de grabación en movimiento.

Como la inspiración es caprichosa y llega cuando quiere, Jaguar presenta #ThePace. La marca ha convertido su gama SUV en estudio de grabación, en total tres modelos hechos estudios de grabación. Increíble, pero cierto.

Los afortunados en probar este proyecto han sido los chicos de Taburete, David Otero y Reyko. Estos artistas han podido disfrutar de una experiencia única que, poco a poco, podrás ir viendo y escuchando en LOS40.