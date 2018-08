El futuro de Amaia Romero, una incógnita que pasa por su libertad creativa

Amaia, ¿por qué te vas? Esta fue la pregunta que la banda catalana The Free Fall Band hizo a la joven cantante en la despedida de su concierto en solitario en el Teatro Real de Madrid. Y esa es la pregunta que muchos nos cuestionamos cada vez que la navarra se va del escenario.

Sin embargo, es posible que ella tampoco sepa responder a ese por qué. La ganadora de Operación Triunfo 2017 es una incógnita en cuanto a su futuro musical. Aitana ha lanzado Teléfono, Ana Guerra ha sacado Ni la hora, Alfred está comenzando su gira en solitario, Cepeda tiene un disco en el mercado, Miriam su single... ¿Y Amaia? ¿Qué pasa con la ganadora?

Nada. Nada y mucho al mismo tiempo. Si algo tiene claro el círculo más cercano de Amaia es que no quieren hacer de ella un producto rápido, fácil de consumir y aún más de olvidar. De hecho, fue su propio hermano el que firmó con Universal Music una "carta blanca creativa" para la artista.

El contrato con la discográfica, por tanto, no exige un single para el verano, un disco para el otoño y una gira en invierno. El caso de Amaia es diferente. Su particular voz, su carácter y su carisma parecen claves para pensar que no es una artista efímera, que es mejor esperar para dar un producto de calidad y un trabajo musical pausado y pensado.

Por todo esto, la joven puede contar con los dedos de las manos sus conciertos en solitario. De todos ellos ha salido victoriosa, demostrando que es capaz de cantar Maluma, Jeanette, el Zorongo Gitano de Lorca o lo que se eche encima.

Lo mejor que puede hacer Amaia, en estos momentos, es disfrutar de su éxito para rodearse de artistas como El Kanka, Rozalén, Rosalía o Love of Lesbian. Junto a ellos, poco a poco, podrá imaginar y hacer realidad qué tipo de música quiere hacer. Su disco no nos urge, al revés, su disco nos tiene que hacer esperar y luego no decepcionar.

Lo único que sus seguidores queremos es que el álbum que lance sea "muy ella", si eso es algo posible en una artista tan polifacética como ella. Haga lo que haga, si tiene libertad creativa, será de calidad.