La reina del soul Aretha Franklin, en estado muy grave

La reina del soul Aretha Franklin se encuentra gravemente enferma en Detroit (EEUU), según informa el medio Showbiz 411, por lo que su familia y amigos piden privacidad y oraciones para ayudar a la cantante de 76 años.

Aretha fue diagnosticada con cáncer en 2010, pero este no iba a ser un impedimento que acabase con su vida. Ella lo tenía claro: iba a luchar hasta el último momento. Tanto es así que aún luchando contra el cansancio y la deshidratación ya en agosto de 2017, la artista no quiso perderse su actuación en el Mann Center de Filadelfia, así que salió al escenario y deleitó al público allí presente.

La dama del soul nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis (Tennessee) y creció en la ciudad de Detroit (EEUU). Su pasión por la música comenzó desde que nació, ya que es hija de Barbara Franklin, una cantante de gospel. Pero cuando su madre los abandonó, el padre de Aretha quiso desarrollar su talento y la apuntó a clases de piano, aunque ella acabó rechazándolas y aprendiendo a tocarlo de manera autodidacta.

Con tan solo 14 años, la que se convertiría en una referente del soul comenzó a realizar sus primeras grabaciones. Así nació su primer álbum The gospel soul of Aretha Franklin.

En 1960, Aretha viajó hasta Nueva York, donde asistió a clases de canto y danza.

Poco a poco, nuestra protagonista comenzó a llegar a oídos de los grandes profesionales de la industria, los cuales se morían por trabajar con ella. De este modo fichó por Columbia Records y posteriormente por Atlantic Records, sello con el que lanzó I never loved a man the way I love you y Respect, himnos del género del soul.

En 1968, Aretha publicó Lady soul, álbum que se convirtió en un éxito internaiconal con colaboraciones con Eric Clapton y James Brown.

Pero Aretha era consciente de que los tiempos cambiaban y con él también los sonidos, así que evolucionó hacia ritmos más pop y también hacia el R&B contemporáneo, pero sin perder su esencia del soul.

Llegaron temas que marcarían la historia de la música, como el de Through the storm con Elton John, It itsn't, it wasn't, it ain't never gonna be con Whitney Houston y What Now My Love con Frank Sinatra.

Aretha Franklin / Rick Diamond (Getty Images)

Aretha Franklin nunca ha dejado de demostrar que su apodo de Queen of Soul no lo recibió en vano. En 1998, formó parte de una gala en la que actuó junto a grandes estrellas como Mariah Carey, Céline Dion o Shania Twain, y el público acabó rendido a sus pies.

Pero no todo iba a ser un camino lleno de rosas para la gran Aretha. Nunca quiso dar explicaciones acerca de su vida privada, y menos aún cuando se trataba de una enfermedad a la que debía hacer frente. Fue en 2010 cuando se sometió a una operación debido al cáncer que le diagnosticaron, pero la música debía anteponerse ante cualquier adversidad.

Con 17 premios Grammy y 53 álbumes, Aretha no solo es la primera mujer en ser incluida en el Rock And Roll Hall of Fame sino la reina y dama del soul que nos ilumina con su voz. ¡Mucha fuerza, Aretha!