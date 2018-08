Las redes se llenan de emotivos mensajes para despedirse de Aretha Franklin

A estas alturas poco más se puede decir de Aretha Franklin que no se haya expresado ya tras conocer la noticia de su fallecimiento. No hace falta ser muy melómano para saber la importancia que tiene en la música esta mujer que le dio al soul un nuevo significado. Lo suyo era alma, sentido del ritmo, voz profunda y sensibilidad exquisita que era capaz de transmitir con tristeza y alegría cada vez contaba y cantaba. Todos lo sabían y, por eso la querían y respetaban. Fue y seguirá siendo inspiración para muchos.

Una mujer adelantada a su tiempo que luchó por lo que creía, entre muchas otras cosas, la igualdad y los derechos civiles que no dudó en defender hasta el final de sus días.

Nadie ha querido dejar de compartir lo que ha sentido al saber que esta mujer anda ya por el cielo montándose una buena jam session con otras grandes de la música como Ella Fitzgerald, Nina Simone o Etta James.

Las redes se han llenado de mensajes expresando el dolor por esta gran pérdida y el agradecimiento por su legado y estos son algunos.

Adele: “No recuerdo un día de mi vida sin la voz y la música de Aretha Franklin llenando mi corazón de tanta alegría y tristeza. Absolutamente desconsolada, se fue, qué mujer. Gracias por todo, las melodías y los movimientos 💔”.

Bruno Mars: “Bendice los cielos con esa voz como si nos hubieras bendecido a todos en esta tierra. RIP Queen Of Soul. ❤”.

Dua Lipa: “Por siempre y para siempre te quedarás en mi corazón. La reina del soul. Tu legado y tu música vivirán por muchas vidas. Descansa en paz Aretha Franklin ❤”.

Justin Timberlake: “Esta es la cara de un joven que no podía creer que en realidad estaba cantando con la MÁS GRANDE DE TODOS LOS TIEMPOS. Gracias, Sra. Franklin por bendecirnos a todos con su regalo incomparable. Me siento honrado de haber compartido el escenario con usted por un momento y de haberme inspirado durante toda la vida. Siempre inclinado ante usted”.

Alejandro Sanz: “Hoy es un día muy triste para la música, se nos fue la reina del #Soul. Su voz, su estilo, su música… nunca se apagarán. Descansa en paz”.

Juanes: “Tuve la oportunidad de estar a su lado durante un concierto en Philadelphia y créanme... jamás habrá nadie que cante como ella. Aretha Franklin R.I.P”.

Mariah Carey: “Aretha Franklin. La Reina del Soul. El icono. La última cantante de cantantes. La mejor cantante y músico de mi vida. El poder de tu voz en la música y en los derechos civiles nos abrió las puertas a mí y a tantas otras. Fuiste mi inspiración, mi mentora y mi amiga. Me enseñaste que podía cantar las canciones que quería cantar y traer a Dios conmigo. Has inspirado a millones en todas partes, pero nunca saliste de casa, nunca saliste de la iglesia. Hoy el mundo entero está de luto por su hogar y celebra todo el esplendor que dejó atrás. Siempre apreciaré los momentos que pasé en tu presencia. Su impacto indeleble se ganó no solo por su incomparable voz, sino también por su personalidad más grande, su ingenio y humor. Digo una GRAN oración por ti. Tendrás para siempre todo nuestro RESPETO. Amor, Mariah ♥”.

Luis Fonsi: “Reina de reinas, te vamos a extrañar. Descansa en Paz #QueenOfSoul”.

Ricky Martin: “Hoy hemos perdido a una de las mejores. Ella siempre será recordada y admirada. Aretha Franklin, descansa en paz. Te amamos. Nadie como ella. Tan importante para la música, la cultura, los derechos civiles. LA REINA DEL SOUL”.

Gloria Estefan: “Desde que tengo uso de razón, Aretha Franklin ha sido el cenit absoluto, la luz de guia, la maestra para cualquier niña que soñaba con cantar o simplemente apreciaba a alguien en la cima de su profesión. Fui bendecida de poder cantar con ella en más de una ocasión y cada vez supe que estaba en la presencia de realeza musical que por siempre elevaría el listón y marcaría el estándar. Que vivía la Reina de “Soul” a través de su voz extraordinaria y singular y su música indelible...”.

Miguel Bosé: “La voz más insólita y única del Soul se nos fue. R-E-S-P-E-C-T.

Aretha Franklin forever!!!”.

Nicki Minaj: “R.I.P. para la única reina”.

Alicia Keys: “Mujer inolvidable! ¡Poderosa! ¡Original! ¡Dinámica! ¡Única! ¡Una de mis MEJORES inspiraciones! Cuando nos encontramos fue literalmente una experiencia espiritual para mí. Cuando ella decía que amaba mis canciones o las cantaba en su programa, literalmente casi me desmayaba del puro honor de que su voz adornara la música que había creado. Las canciones que nos dio nos hicieron ser más fuertes y orgullosos. ¡Nos hicieron hablar por nosotros mismos! ¡Ella nos dio poder! Hay un agujero profundo en el paisaje musical ahora que ella se ha ido. ¡Pero todo lo que ella nos ha dado vivirá para siempre! Nos inspiraremos por ella para siempre y ahora voy a escribir más canciones en su honor. Estoy inspirada. 🏃🏽♀️🏃🏽♀️🏃🏽♀️💨 💨 🎹🎤 🎹🎤 Gracias a la Reina, ¡realmente no hay palabras! ¡¡Te amamos por siempre!!”.

Lenny Kravitz: “La Reina del Soul ha dejado esta tierra para sentarse en su trono en el cielo. Cuán afortunados fuimos de escuchar lo mejor que Dios tenía para ofrecer en su voz. Respect”.

Barack Obama: “América no tiene realeza. Pero tenemos la oportunidad de ganar algo más duradero. Nacida en Memphis y criada en Detroit, Aretha Franklin creció interpretando canciones de gospel en la congregación de su padre. Por más de seis décadas desde entonces, cada vez que ella cantaba, todos fuimos agraciados con una visión de lo divino. A través de sus composiciones y musicalidad inigualable, Aretha ayudó a definir la experiencia estadounidense. En su voz, podíamos sentir nuestra historia, todo eso y en cada sombra: nuestro poder y nuestro dolor, nuestra oscuridad y nuestra luz, nuestra búsqueda de la redención y nuestro respeto ganado con tanto esfuerzo. Nos ayudó a sentirnos más conectados, más esperanzados, más humanos. Y a veces ella nos ayudaba a olvidarnos de todo lo demás y bailar. Aretha puede haber pasado a un lugar mejor, pero el don de su música permanece para inspirarnos a todos. Que la Reina del Soul descanse en paz eterna. Michelle y yo enviamos nuestras oraciones y nuestras más cálidas condolencias a su familia y a todos los conmovidos por su música”.

Missy Elliot: “Descanse pacíficamente #ARETHAFRANKLIN Me la imagino en el cielo actuando y haciendo que las almas se muevan como lo hizo aquí en el tren del alma ... este fue el disco favorito de mi tía #RockSteady ¡cantó todo el tiempo! Usted siempre será la Reina del Soul que lo fue desde antes de que muchos de nosotros naciéramos! Gracias por darnos la música LEGENDARY TIMELESS y por mostrarnos lo que se necesita para tener LONGEVITY y mostrar talento INNEGABLE. Un artista puede aprender tanto al mirar hacia atrás y escuchar tu trabajo y tu LEGADO que ha trascendido a través de muchas generaciones. CREASTE TU PROPIO CAMINO ... 🙏🏾❤️ Te amamos #RESPECT”.

Diana Ross: “Estoy sentada orando por el maravilloso espíritu dorado de Aretha Franklin”.

John Legend: “La mejor cantante de todos los tiempos. Tuvimos la bendición de hacerla caminar por esta tierra durante 76 años. Muy agradecido por el regalo de Aretha Franklin”.

Paul McCartney: “Tomemos un momento para dar gracias por la hermosa vida de Aretha Franklin, la Reina de nuestras almas, que nos inspiró a todos por muchos años. Será extrañada, pero el recuerdo de su grandeza como músico y un buen ser humano vivirá con nosotros para siempre. Love Paul”.

Elton John: “La pérdida de Aretha Franklin es un golpe para todos los que aman la música de verdad: la música del corazón, el alma y la Iglesia. Su voz era única, su piano estaba subestimado, era una de mis pianistas favoritas. Tuve la suerte de pasar tiempo con ella y presenciar su última actuación: un beneficio para la Fundación contra el SIDA Elton John en la Catedral de San Juan el Divino. Evidentemente, estaba indispuesta y no estaba segura de poder actuar. Pero Aretha lo hizo y ella levantó el techo. Ella cantó y tocó magníficamente, y todos lloramos. Estábamos presenciando a la mejor artista de soul de todos los tiempos. La adoraba y adoré su talento. Dios la bendiga. Mis condolencias a toda su familia y amigos. Compartimos el mismo cumpleaños, y eso significó mucho para mí. El mundo entero la echará de menos, pero siempre se regocijará en su notable legado. La reina está muerta. Larga vida a la reina”.

Kelly Clarkson: “Aretha Franklin es la razón por la que canto desde esa parte muy dentro de mí que pocos podrían alcanzar. Ella era mi favorita y siempre lo será. Que regalo nos ha dejado a todos con sus huellas musicales. Nunca habrá otra como ella. Ella fue realmente especial”.

Liam Gallagher: “RIP Aretha Franklin qué voz”.

Christina Aguilera: “Aretha fue una inspiración tan atemporal para mí y para muchos otros, la máxima reina, gracias por el don de tu voz, música y alma inquebrantable 🙏”.

Britney Spears: “El mundo perdió una mujer increíblemente talentosa hoy. Descansa en paz, @ArethaFranklin ... tu legado y tu música nos inspirarán por siempre a nosotros y a las generaciones futuras 💛”.

P!nk: “RIP Aretha”.

Quincy Jones: “Desde el momento en que Dinah Washington me dijo que Aretha era la "próxima" cuando tenía 12 años, hasta el día de hoy, Aretha Franklin superó el listón y lo hizo con la profesionalidad, clase, gracia y humildad con las que solo una verdadera Reina podría ...”.

Ryan Tedder: “RIP Aretha. No había nada mejor, estaba escuchando tu música hoy, no dejo de escucharla. 🙏”.

David Guetta: “Aretha Franklin fue probablemente mi artista femenina favorita y ha fallecido. Ella escribió su nombre en la historia con letras doradas y su música se quedará con nosotros para siempre. Gracias por inspirarme desde mis años de niño y durante toda mi vida”.

Miriam Giovanelli: “Dios salve a la reina del soul”.

Halsey: “Perder un icono es uno de los más grandes sentimientos de pérdida. hay una gran brecha en toda la energía que este mundo tiene para ofrecer con esta fuente de energía faltante ❤ deja que la música llene los agujeros 🙏 RIP ARETHA”.

David Bisbal: “Descansa en Paz! @ArethaFranklin la música y el mundo llora, pero su voz permanecerá para la eternidad en el corazón de la gente”.