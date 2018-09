7 canciones para disfrutar de Kaiser Chiefs ahora que lanzan su 7º disco

El séptimo disco de estudio de Kaiser Chiefs está a la vuelta de la esquina. Lo ha confirmado el grupo a través de su página web oficial donde han anunciado además una completa gira por territorio británico e irlandés durante enero y febrero así que antes de que termine el 2018 o en las primeras semanas del 2019 tendremos #KC7 en las tiendas.

Así es como se conoce el nuevo proyecto musical de la banda de rock indie de Leeds ya que de momento el disco no tiene título. Ricky Wilson, Andrew White, Simon Rix, Nick Baines y Vijay Mistry no han dado ni una sola pista hasta ahora de este álbum cuyo anuncio ha sido toda una sorpresa en la escena musical británica.

Si no tienes ni idea de quién son Kaiser Chiefs tienes que saber que ya tienen seis discos en el mercado de los cuales han vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo, han ganado tres premios Brit y un Ivor Novello, entre otros galardones, y han actuado en eventos tan multitudinarios como el Live 8 de Philadelphia o la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Es probable que pese a haber leído algunos de sus logros resumidos en este párrafo sigas con la misma cara con la que pinchaste este enlace. ¿Quién diablos son Kaiser Chiefs? Nada mejor que escucharlos para descubrir su sonido a caballo entre el rock y el punk.

I predict a riot

Si eres un gamer habitual seguro que los acordes de esta canción no te son desconocidos. I predict a riot no fue el primer sencillo de Employment, su disco de debut como Kaiser Chiefs (antes habían lanzado 22 como Parva), sino el segundo tras Oh my god. Su éxito fue tal que ni siquiera los videojuegos pudieron resistir su influencia y esta canción formó parte de la banda sonora de Gran Turismo 4.

Una noche de fiesta por Leeds sirvió como inspiración para la canción bandera de este grupo: esa que siempre se escucha en todos sus conciertos y por la que ya merece la pena haber conocido a esta banda.

Everyday I love you less and less

Si ya te ha picado la curiosidad y has comprado en formato físico o digital su disco Employment descubrirás que la canción con la que se abre esa joya sonora es Everyday I love you less and less. Es el ejemplo perfecto de la actitud descarada y gamberra de lo que iba a ser el grupo. Supuestamente autobiográfica, la canción se inspiró en una compañera de Wilson cuando trabajaba en un bar de Leeds con quien mantuvo una relación que, por lo visto no terminó demasiado bien.

"Cada día te quiero menos y menos. No puedo creerme que alguna vez tú y yo tuviéramos sexo. Me pone enfermo pensar en ti sin ropa..." son sólo algunas de las joyas que encierra una de esas letras que a muchos les gustaría dedicar a ese ex odioso.

Ruby

Con los ojos de todo el mundo puestos en ellos y en su segundo proyecto musical, Kaiser Chiefs respondió como se esperaba. Ruby fue un éxito a la altura de sus anteriores canciones y sirvió como tarjeta de presentación de Yours truly, angry mob. Nuevamente los videojuegos se encargaron de popularizarla por las cuatro esquinas del planeta (Project Gotham Racing 4, Pro Evolution Soccer 2010...).

Kaiser Chiefs conseguía con Ruby el primer número 1 de su historia en la lista de singles británica. Todo se lo debieron a Ruby, esa mujer "capaz de hacer que tipos super-cool como yo parezcamos auténticos idiotas".

Never miss a beat

El viaje por la discografía de Kaiser Chiefs nos lleva hasta Off with their heads, álbum que llegó a ser el segundo más vendido en la semana de su lanzamiento. Además de incluir la canción Spanish metal (algo así como escuchar a Medina Azahara o a Mojinos Escozíos en versión british) el CD incluía el temazo Never miss a beat: "¿Qué has aprendido hoy? Nada ¿Qué has hecho hoy? Nada ¿Qué has aprendido en el colegio? No fui. ¿Por qué no fuiste al colegio? No lo sé. Es guay no saber nada?"

Por cierto, en el vídeo ¿no os suenan algunos de los looks de las bandas a La casa de papel o La purga?

Little Shocks

The future is medieval es el disco que va a marcar un antes y un después en la carrera de Kaiser Chiefs. Para este proyecto, los británicos crean 23 canciones que se incluyen en la versión digital deluxe. Pero para los compradores de discos físicos, el grupo decide permitir que cada uno elija su listado de canciones definitivo y poder llevarse su disco personalizado con música y portada.

Sin embargo, la crítica no termina de entender el rumbo musical y sonoro de este trabajo. Un disco infravalorado y que encierra grandes canciones como Little Shocks. Sería el último disco con Nick Hodgson (batería, cantante y compositor) en la banda.

Coming home

Después de cuatro discos (con sus respectivas giras) en seis años, Kaiser Chiefs se toma un respiro tras la marcha de uno de sus pilares. El grupo va a madurar su nuevo proyecto musical durante más de dos años hasta que ve la luz Education, Education, Education & War.

Coming home es el primer sencillo de ese disco en el que el sonido del quinteto vira hacia el brit-pop que bien podríamos definir como sucesor de Oasis.

Hole in my sun

Terminamos el repaso por su carrera con la carrera de velocidad más rápida que Kaiser Chiefs se ha echado sobre un circuito. Hole in my soul fue el segundo single del que hasta la fecha es su último disco publicado: Stay together.

Estos dos últimos trabajos, en los que claramente han modificado su apuesta sonora, les han valido más de una crítica por parte de sus seguidores de toda la vida que se preguntan dónde está el grupo que sorprendió a todo el mundo en 2005.

Ahora que ya los conoces, ¿tú qué opinas?