Taburete y DVICIO nos cuentan cómo surgió ‘5 Sentidos’: “Bebiendo vino en taza”

¿Con quién os gustaría colaborar de los artistas españoles?

Willy: Yo con Bunbury.

Andrés: Con Dani Martín.

¿Con quién os gustaría colaborar de artistas internacionales?

Willy: Con Paolo Nutini.

Andrés: Con Maná.

Un género con el que nunca haríais una colaboración

Willy: No te diría ninguno porque nunca se sabe, pero en principio elReggaetón. De hecho en 5 Sentidos al principio nos decían que pusiésemos la base con electrolatino y no queríamos.

Andrés: Es verdad que esa canción se podía llevar muy fácil a ese género. Pero no nos representa ni a ellos ni a nosotros. Estamos muy contentos con el resultado final. A mí no se me ocurre ningún género al que me cerraría. Se juntaron hace poco Ed Sheeran y Andrea Bocelli. A veces las cosas menos predecibles son las que molan.

Una colaboración o rémix donde os hubiese gustado estar…

Andrés: A mí me gustaría estar en el We Are The World que hicieron por Haití. Hicieron una versión latina con todas las grandes voces del género. Aunque creo que DVICIO aún no existía.

Willy: Amelie de Calamaro y Pereza.

¿Con quién no colaboraríais nunca?

Willy: Creo que habría muchos que no lo harían con nosotros.

Andrés: Yo no voy a decir nombre. Creo que si odias o tienes mucho rechazo a alguien te saldría solo, pero no es el caso.

¿Qué tema vuestro os gustaría grabar como una colaboración?

Andrés: A mi en uno de los temas del anterior disco, Dime quién soy, me encantaría meter una voz femenina. Como Natalia Jiménez de La Quinta Estación. No sé en qué momento, pero me encantaría hacerlo.

Willy: Nosotros tenemos una versión a piano de Belerofón que no llegamos a sacar, mucho más tranquila, que también me pega con una voz dulce. Quizá Natalia Lafourcade.

Una colaboración que hablasteis de hacer y no llegó

Willy: Muchas. Nosotros lo hemos intentado hacer con unos cuántos.

Andrés: Nosotros en verdad creo que hemos soñado demasiado alto. Hemos pensado hacer cosas con artistas que creemos que no les ha legado ni la información.

De las colaboraciones que habéis hecho (sin contar 5 sentidos), ¿cuál ha sido la que más os ha gustado?

Willy: Va a salir una dentro de poco que no puedo decir nada. Es un grupo único que va a sorprender mucho. Si es una de las colaboraciones de las que ya hemos hecho, pues con Café Quijano. Hicimos una gran amistad con ellos, nos invitaron a Miami con ellos y me trataron como a un hermano pequeño. Además, me encantó el resultado final de la canción (Perdóname)

Andrés: Voy a decir la de Reik, Qué tienes tú.