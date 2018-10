Lady Gaga alcanza con ‘Shallow’ cifras a las que no llegaba desde hace más de cinco años

Lady Gaga pasa por uno de sus mejores momentos gracias a A Star is Born. La artista ha alcanzado cifras que no conseguía desde hace más de cinco años. Pocos Little Monsters hubiesen imaginado en la era Born This Way que en pleno Halloween Lady Gaga sería Número 1 con una canción del estilo de Shallow.

Sin embargo, la BSO de la película que protagoniza junto a Bradley Cooper es más que probable que consiga vender más de 2 millones de copias a nivel mundial. Esta cifra no la alcanzó con Joanne, por ejemplo.

De hecho, desde The Fame en 2008, Lady Gaga ha ido disminuyendo el número ventas de sus álbumes. Born This Way en 2011 vendió más que ARTPOP en 2013 y este último disco más que Check to Check (con Bennett) en 2014 o Joanne en 2016.

Podríamos decir, entonces, que la tendencia de ventas se ha invertido gracias al lanzamiento de la BSO de A Star is Born. En Estados Unidos, el álbum sigue en el número uno y Shallow es top 10 de singles.

Además, en Reino Unido, Lady Gaga también ha conseguido ser Número 1 con Shallow. Después de 8 años sin alcanzarlo (desde Telephone con Beyoncé en 2010), la artista recupera la primera posición en las listas británicas (Born this Way se quedó en el 3 y Applause en el 5. De los singles de Joanne, ninguno entró al TOP 10).

Gaga recupera y gana nuevo público

Esta vuelta de tuerca pone en evidencia que Lady Gaga está recuperando un público que en su día perdió y, lo más importante, está ganando nuevos seguidores a los que enamora en su faceta más lírica y épica. Shallow, una balada que es un dardo directo al corazón, supone el gran “comeback” de Lady Gaga en las listas desde hace años.

El estilo es totalmente contrario al de "la Gaga del principio" y, lejos de no convencer, lo hace y además llega a más público. Todo esto sin contar que Gaga pueda ganar un Oscar por su magnífico papel en la película y que este galardón aumente aún más las cifras.

Lady Gaga está vuelve a consolidarse como una de las estrellas del pop más importantes del mundo y consolida el estilo comenzado en Joanne, un estilo musical que rompía con la provocación y la extravagancia del pasado y mostraba a una Gaga más humana y cercana.

El futuro de su música, ¿una combinación de estilos?

¿Serán estos los pasos a seguir en su residencia en Las Vegas y en sus próximos trabajos? Lo más probable es que no. Es casi seguro que Lady Gaga apueste por una mezcla de ambas facetas, la más gamberra y desenfadad y la más personal y acústica, una combinación más que explosiva tanto para los Little Mosnters tradicionales como para "sus nuevos seguidores".

En su actuación en el descanso de la Superbowl pudimos prever lo que vendrá, un mix entre el archiconocido Bad Romance y un Million Reasons al piano. Lo que está claro es que no hace falta elegir una Gaga u otra si las dos gustan, ¿verdad?