10 canciones de artistas andaluces que se han convertido en himnos

Todos hemos escuchado el himno Sevilla del Arrebato e inmediatamente hemos pensado en la capital andaluza y en su cultura. Pero no solo este tema es considerado como uno de los himnos de la comunidad autónoma, y porque Andalucia es mucho más que solo Sevilla.

Por el día de Andalucía, hemos recopilado una serie de canciones de artistas andaluces que se sienten orgullosos de su tierra y que adquieren un significado especial para los del sur, pero también para el resto de España. Andalucía es gran parte de nuestra alma como país, y su música también.

1. AL ANDALUS – David Bisbal

Aún con los rizos que le caracterizan, David Bisbal es un almeriense que siente pasión por su Andalucía. Solo basta con escuchar Al Andalus y sumergirte en su letra. Porque Bisbal lleva el nombre de Andalucía “de norte a sur”.

2. DUENDE DEL SUR – Chambao

Esta canción es una de las razones por las que los andaluces se sienten orgullosos de serlo. Chambao nos regala esta pieza que expresa el ritmo por el que su tierra “pierde el sentío”, es decir, se vuelven locos.

3. ANDALUCÍA – Pablo Alborán

Uno de los malagueños del momento cuenta con una preciosa canción dedicada a Andalucía y su encanto. “Tierra flamenca de pasión y alegría que nos llena de esperanza noche y día. Yo defiendo a Andalucía con mi vida”.

4. SOLAMENTE TÚ – Pablo Alborán y Diana Navarro

Aunque la canción es un tema original de Pablo Alborán, el malagueño decidió regalar a sus fans esta actuación única junto a Diana Navarro, también procedente de Málaga.

5. 90 MINUTOS – India Martínez

La artista cordobesa es muy bien acogida por los andaluces, puesto que supone un orgullo presumir de su talento. Esta canción consiguió que India ganase fama a nivel mundial.

6. ANDALUCÍA – El Barrio

Mítico y único. Así es El Barrio para los andaluces. El gaditano cuenta con una canción titulada con el nombre de la tierra que le vio nacer, crecer y ahora repartir su música por cada rincón. Esto es Andalucía.

7. EL ARTE DE VIVIR – Antonio José

Es otro de los artistas andaluces que nunca renunciarán de su tierra. Así lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Incluimos este tema de Antonio José en nuestra lista porque nos emociona cada vez que lo oímos.

8. EL PATIO – Pablo López

El malagueño vuelve a la carga con este nuevo tema que tanto ha sonado en LOS40. Pablo López se lo pone fácil a los andaluces para que se sientan orgullosos de su talento.

9. QUE NADIE – Manuel Carrasco y Malú

Sus ojos no es lo único que enamora a los del sur, sino también su voz. Que Nadie de Manuel Carrasco junto al talento de Malú es todo un himno para los de Andalucía y también para el resto de España.

10. ANDALUCÍA – El Kanka

Recorriendo cada una de las provincias que componen el sur de España, el Kanka expresa el amor que siente hacia su tierra. Lo hace con un ritmo animado y con una letra positiva de la que no te puedes escapar. ¡Esta canción es sinónimo de baile!

Otra de las artistas que han decidido aportar su talento a esta fecha tan especial es Lennis Rodríguez. La dominicana no ha podido evitarlo y se ha dejado cautivar por la cultura del sur de España. Tanto es así que ha desvelado a LOS40 que su próximo proyecto rendirá homenaje a esta tierra, pero no de cualquier manera. "He hecho mi primer perreo en honor a una comunidad autónoma de España: Andalucía", señaló. ¡Lo que lees! Eso sí, tendremos que esperar para escucharlo.