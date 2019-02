Luis Fonsi y Daddy Yankee - Despacito (6.009.000.000)

Ed Sheeran - Shape of you (4.096.000.000)

Wiz Khalifa y Charlie Puth - See you again (4.023.000.000)

Mark Ronson y Bruno Mars (3.476.000.000)

PSY - Gangnam style (3.297.000.000)

Justin Bieber - Sorry (3.091.000.000)

Maroon 5 - Sugar (2.899.000.000)

Katy Perry - Roar (2.756.000.000)

Taylor Swift - Shake it off (2.747.000.000)

Enrique Iglesias - Bailando (2.689.000.000)