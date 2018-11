Nintendo consiguió en 2016 que los gamers de todo el mundo volviéramos a los años 80. Lo hizo con las versiones mini de sus consolas NES y su SNES convirtiéndolas en un arrollador éxito de ventas.

La competencia no tardó en seguir su estela y el mercado se lleno de reproducciones mini de las plataformas con las que varias generaciones de jugadores hemos crecido.

Con el fin del año 2018 hemos recibido uno de los últimos anuncios y ahora que están tan de moda los días dedicados a las compras, ¿qué os parecería haceros con una de estas consolas?

Esto es todo lo que debes saber sobre todas las consolas mini.

NES Mini

Nintendo Classic Mini con 30 juegos preinstalados permite enchufarse directamente a la televisión para jugar al triple del tamaño al que lo hicimos en su momento. Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, PAC-MAN y Kirby's Adventure son algunos de los títulos que los 'nintenderos' podrán disfrutar en su televisión HD gracias al cable HDMI que incorpora.

Además, con un segundo mando de Nintendo Classic Mini: NES, que se puede comprar por separado, los jugadores podrán disfrutar de algunos de estos títulos con un amigo. El mando clásico o el mando clásico Pro de Wii también son compatibles.

Su éxito fue tal que durante sus primeros meses de vida fue imposible hacerse con ella. El stock en todo el mundo se acabó hasta que Nintendo puso de nuevo su maquinaria a fabricar joyas en tamaño mini que ha vendido en total más que algunas de sus consolas más actuales.

El precio en su lanzamiento fue de 60 euros. Ahora tal vez la encuentras más barata en algún comercio pero su stock no es demasiado amplio así que si en este cybermonday encuentras algún chollo, ¡no te lo pienses!

SNES Mini

Super Nintendo Entertainment System tiene la misma apariencia y tacto que la consola original pero en versión Mini.

Los jugadores de toda Europa tienen la oportunidad de disfrutar de juegos cuyo lanzamiento original sólo se dio en América y Japón, como EarthBound, Final Fantasy III o Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars. Y como gran exclusiva, los usuarios de Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System podrán disfrutar de Star Fox 2, la secuela directa de Star Fox (llamado Starwing en Europa) que nunca llegó a ser lanzada, ¡ni siquiera en Japón!

Super Nintendo Entertainment System Mini incluye un cable HDMI, un cable de alimentación USB, y dos mandos con cable Super NES Classic Controller (una opción ideal para disfrutar de 'jugar a dobles' como antaño con todos los juegos que lo permiten, como Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Super Mario Kart, Contra III: The Alien Wars y Secret of Mana).

80 euros te separan de ella y al igual que con su predecesora, si ves alguna buena oferta hazte con ella porque las unidades en el mercado son limitadas.

PlayStation Classic

Movidos por el éxito de los vecinos, PlayStation decidió que 2018 era el momento idóneo para darle una buena alegría a su amplia legión de seguidores. Lo hizo anunciando PlayStation Classic, la versión mini de su PlayStation original.

Lo que más le ha costado a Sony PlayStation ha sido elegir el catálogo de juegos de entre su amplísimo repertorio. Tekken 3, Final Fantasy VII, Ridge Racer 4, Resident Evil, Oddworld, Metal Gear Solid, Rayman, Jumping Flash, Super Puzzle Fighter, Coolboarders 2, Destruction Derby, Twisted Metal, Rainbow Six, Syphon Filter, Intelligent Qube... son algunos de los juegos incluidos.

Queda una semana para recibir PlayStation Classic por 100 euros con estos 20 juegos. Al igual que las anteriormente descritas, usa un cable HDMI y el cable de alimentación funciona mediante USB.

The C64 Mini

The C64 Mini es la versión mini del ordenador doméstico más vendido de los 80. Incluye un joystick USB. 64 juegos clásicos licenciados (AlleyKat, Anarchy, Armalyte: Competition Edition, Avenger, Battle Valley, Bounder, California Games, Chip's Challenge, Confuzion, Cosmic Causeway: Trailblazer II, Creatures, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II: The Revenge, Cybernoid: The Fighting Machine, Deflektor, Everyone's A Wally, Firelord, Gribbly's Day Out, Hawkeye, Heartland, Herobotix, Highway Encounter, Hunter's Moon, Hysteria, Impossible Mission, Impossible Mission II, Insects In Space, Mega Apocalypse, Mission A.D, Monty Mole, Monty on the Run, Nebulus, Netherworld, Nobby the Aardvark, Nodes Of Yesod, Paradroid, Pitstop II, Rana Rama, Robin Of The Wood, Rubicon, Skate Crazy, Skool Daze, Slayer, Snare, Speedball, Speedball II: Brutal Deluxe, Spindizzy, Star Paws, Steel, Stormlord, Street Sports Baseball, Summer Games II, Super Cycle, Temple of Apshai Trilogy, The Arc Of Yesod, Thing Bounces Back, Thing on a Spring, Trailblazer, Uchi Mata, Uridium, Who Dares Wins II, Winter Games, World Games, Zynaps), un cable de carga USB y un cable HDMI para conectar directamente a cualquier televisión.

El dispositivo cuenta con funciones de guardado y reanudar, así como opciones de filtro para los píxeles del tipo Sharp, CRT y simulación líneas TV. Las futuras actualizaciones de software se podrán realizar mediante la instalación de las revisiones del firmware mediante una memoria USB flash.

80 euros te separan de esta joya retro.

Neo Geo Mini

SNK celebraba los 40 años como compañía con el anuncio del lanzamiento de Neo Geo Mini. Una plataforma cuyas ventas iniciales no han acompañado la fiebre despertada por las consolas mini pero que en Navidades tendrá su propia Christmas Edition.

La primera es una recreación de la original mientras que la edición navideña cambia los colores por los rojos y dorados. La original viene con 40 juegos preinstalados mientras que la navideña trae 48. Ambas tienen pantalla propia pero también salida HDMI y dos puertos para dos mandos externos.

Su compra ronda los 130 euros pero si en los 90 no jugabas a otra cosa que no fuera King of the Monsters, Metal Slug, Fatal Fury, Blazing Stars o The King of Fighters, por ejemplo, no te puede faltar.

Mega Drive Mini

Tendremos que esperar hasta 2019 para recibir esta consola así que guarda algo de dinero para el próximo año y la Mega Drive Mini.