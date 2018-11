George Harrison: diez razones para convencerte de que es tu beatle favorito

Le recordamos como el beatle tranquilo, pero George Harrison tenía muy poco de sosegado. Se ganó la fama, gracias a su esfuerzo, de ser uno de los compositores más brillantes por derecho propio. Suele ser el último que sale de nuestra boca cuando enumeramos a los cuatro de Liverpool, pero hay un puñado enorme de razones para reivindicar su figura 17 años después de su muerte.

1. Conoció a sus compañeros a los 15 años

Comenzó a formar parte del grupo con Paul McCartney y John Lennon cuando estos componían una banda llamada The Quarry Men. Fue Paul el que habló a su compañero de su amigo George, que acababa de cumplir 15 años. Era demasiado joven, pero fue aceptado en el grupo.

2. No tiene precio como compositor

George Harrison se convirtió en el primer beatle en conseguir singles y álbumes exitosos como solista, incluso estando dentro de la banda. Entre sus temas más famosos, destacan My Sweet Lord, When We Was Fab y su versión de Got My Mind Set On You. Su álbum más importante fue su debut en 1970 All Things Must Pass. También escribió los clásicos de los Beatles Something, When My Guitar Gently Weeps y Here Comes the Sun.

3. Harrison inventó el concierto benéfico de rock

El beatle tranquilo fue la primera estrella de la música en organizar un concierto solidario lleno de colegas. Al conocer la difícil situación de los refugiados en Balgladesh, se sintió obligado a actuar organizando un show al que acudieron Eric Clapton, Bob Dylan, Ringo Starr, Billy Preston, Badfinger y Leon Russell en 1971.

4. Tenía una gran espiritualidad

A mediados de la década de 1960, George era un gran admirador de la cultura india y así se lo inculcó a los otros Beatles. Entre el final de la última gira de los Beatles en 1966 y el comienzo de la grabación de Sgt Pepper, hizo un peregrinaje a la India con su esposa Pattie. Harrison abrazó la tradición Hare Krishna y se convirtió en un seguidor de por vida.

Maharishi Mahesh Yogi posa con los Beatles en 1968. / (Keystone Features/Hulton Archive/Getty Images)

5. Financió La vida de Brian

La productora inicial de La vida de Brian retiró los fondos destinados al film de los Monty Python justo antes de que comenzara el rodaje, debido a la controversia creada por el tratamiento de la religión. George, amigo y fan, creó su propia productora, Handmade Films, para financiar el proyecto. Como agrade cimiento, le incluyeron en la película, como el Sr. Papadopolous.

6. Sobrevivió a un intento de asesinato

El 30 de diciembre de 1999, él y su esposa fueron atacados en su casa por un hombre armado con un cuchillo de cocina. Le atravesó un pulmón y le acusó lesiones en su cabeza, pero Olivia lo redujo con un atizador de chimenea. El sujeto sufría de esquizofrenia paranoica y creía que George era un extraterrestre y que los Beatles eran brujas del infierno.

7. Amigo de sus amigos

Amó a su esposa Patti Boyd, tanto, que a pesar de su infidelidad con su mejor amigo, Eric Clapton, decidió divorciarse amigablemente de ella para que ambos pudieran casarse. Es más, asistió a la boda y tocó con Paul y Ringo en ella. Cuando le preguntaban cómo se sentía al respecto decía: prefiero que ella esté con él que con cualquier estúpido.

George Harrison posa con su mujer, Pattie Boyd, en 1966. / (Central Press/Hulton Archive/Getty Images)

8. Nunca quiso destacar en los Beatles

George Harrison optó por alejarse de la primera línea para que Paul y John pudieran dar rienda suelta a sus enormes egos tanto en el escenario como en los estudios de grabación.

George Harrison - 'Got My Mind Set On You'

9. Tocaba todo lo que se le ponía a mano

Todos tenemos la imagen de George sujetando una guitarra. Te sorprenderá la cantidad de instrumentos que tocaba: sitar, bajo, ukelele, mandolina, violín, tambura, dobro, el swarmandal (un arpa hindú), la tabla, órgano, piano, el sintetizador Moog, la harmonica, el autoharp, el glockenspiel, el vibrafono, xilófono, claves, congas y el Jal-Tarang (un instrumento hindú formado por tazones de cerámica o metal).

10. Era un tipo comprometido y consecuente

En diciembre de 2000, en una entrevista con El País, comentaba: "Gano el suficiente dinero como para ser un conservador, pero no estoy dispuesto a renunciar a mis principios. Si no fuera por grupos como Greenpeace o Amigos de la Tierra, habría perdido la esperanza. Hay gente maravillosa por ahí fuera, pero los que manejan los hilos están enfermos de ambición y avaricia".