Vanesa Martín: “Cuento historias desde la visión de una mujer libre e igualitaria"

El pasado 16 de noviembre salía a la venta el nuevo disco de Vanesa Martín, titulado Todas las mujeres que habitan en mí. Se trata del sexto álbum de estudio de la artista y el primero después de dos años en los que se ha dedicado a girar, recorriendo las ciudades de uno y otro lado del charco. En LOS40 tuvimos la oportunidad de hablar con ella acerca de este nuevo trabajo, y no podíamos dejar de compartirlo con vosotrxs.

La malagueña cuenta con una larga trayectoria musical en la que se incluyen grandes éxitos, inolvidables colaboraciones, melodías únicas y letras que son también enseñanzas. Es una de las grandes referentes de la canción en nuestro país, y con este nuevo lanzamiento no hace sino volver a demostrarlo.

Vanesa Martín durante la presentación de 'Todas las mujeres que habitan en mí' / Lara Úbeda/ LOS40

Todas las mujeres que habitan en mí sucede a su anterior trabajo, Munay (2016), con el que alcanzaba un éxito sin precedentes en su carrera al conseguir atrapar a público y crítica; el resultado fue un doble platino, logrado gracias al gran volumen de copias vendidas.

Era precisamente durante esa última gira donde, en sus ratos libres, la artista aprovechaba para componer inocentemente las canciones que ahora forman parte de su nuevo disco. Sin embargo, no fue hasta que el nombre se le vino a la cabeza que entendió como tenía que darle forma al proyecto.

Yo soy feminista y peleona en ese sentido (...) Cuando cuento una historia lo hago desde la visión de una mujer igualitaria e independiente.

Y es que este disco de Vanesa Martín gira en torno a la figura de la mujer y la identidad femenina, no como tema único en las canciones, sino como una forma de percibir, entender e interpretar los eventos que suceden en la vida. Como ella misma nos explicaba: "Yo soy feminista y soy peleona en ese sentido. Lucho por la igualdad, porque todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones (...). Cuando yo cuento una historia estoy contándola desde la visión de una mujer igualitaria e independiente".

Confiesa que entre todas las mujeres que habitan en ella, además de haber algunas que no conoce, también se generan conflictos. Y parece que su forma de poner paz y afrontarlos no es otra que a través de la música, un canal que no solo utiliza para comunicarse con el público, sino también consigo misma. Por ello, Todas las mujeres que habitan en mí es un disco de carácter intimista, sincero y puro.

Este disco está cargado de amor, desamor, pasión... y eso es la vida

Respecto a Munay, se nota que ambos siguen una misma línea evolutiva en consonancia al curso de la vida misma. Volvemos a encontrar un sentimiento de nostalgia, pero esta vez impregnado de aceptación, calma y serenidad. Pese a ello, también podemos encontrar en el disco canciones potentes y cañeras (¿quién ha dicho que madurar tenga que ser aburrido?). Según la propia Vanesa: "Este disco está cargado de vida: hay amor, desamor, pasión (en canciones como por ejemplo en De tus ojos o en El Intento)... y eso es la vida".

Cantante y compositora, esta es la primera vez que toma también las riendas de la producción, realizada mano a mano con Eric Ross. El álbum ha sido grabado entre Los Ángeles y Málaga, su ciudad natal hacia la que profesa un cariño especial que ha querido plasmar en Abril, una de las canciones que se incluyen.

Además, el diseño del disco nos muestra la obra en la que el artista Adrián Torres ha representado todas las caras de Vanesa Martín a través del color y las líneas. El mural y el cuadro originales se mostraron durante la presentación privada del disco de la cantante.

Nueva coach de La Voz Kids

Hace unos días se confirmaba que Vanesa Martín formará parte del jurado de la nueva edición de La Voz Kids, que ya ha comenzado a grabarse y pronto podremos ver en Antena 3. Esta es la primera vez que el programa contará con 4 coaches: la recién llegada se une al equipo ya conocido formado por David Bisbal, Rosario y Melendi.

Durante la próxima temporada, los productores han apostado por hacer más partícipes a los espectadores a través de las redes sociales, donde publicarán contenido exclusivo para Facebook, Twitter e Instagram. Parece que la dirección ha querido imitar la estrategia que tan bien ha funcionado en Operación Triunfo.

El perfil de Vanesa encaja a la perfección con el de sus demás compañerxs. Durante su visita junto a Rosario a El Hormiguero, la cantante dejaba claro que se iba a volcar en enseñarles lo mejor de ella a los y las pequeñas.

Además, daba un importante consejo a los padres y madres de lxs pequeñxs concursantes: "Es importante que sean conscientes de que esto es un juego, como un campamento grande. No se lo pueden tomar como la única oportunidad de los niños para ser estrellas, porque no es así, y la mayoría luego no llega. Hay que relativizar, darse cuenta de que los niños están disfrutando con sus compañeros y haciendo amigos".