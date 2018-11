Así es el Samsung Galaxy A7

Hace un mes y medio tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación mundial de los dos nuevos modelos de smartphones con los que Samsung quiere responder a las reivindicaciones de toda una generación de jovenes amantes de la imagen.

En Milán pudimos asistir a la presentación del Samsung Galaxy A9 que ya está a la venta (aunque todavía no le hemos podido echar el guante) y de la versión 2019 del Samsung Galaxy A7, un teléfono que se ubica dentro de la gama media por su precio (entre 300 y 350 euros) pero que apunta hacia la alta por sus características.

Después de un mes de pruebas, estas son las impresiones que nos ha dejado el terminal.

Samsung Galaxy A7: Estéticamente muy bonito

Cuando uno quiere hacerse un regalo o hacer un regalo a otra persona busca un regalo bonito. El Samsung Galaxy A7 no sólo es útil sino que también es bonito gracias al acabado de su carcasa exterior rematada con colores metalizados. Un acabado precioso que además también es muy resistente.

Pero además de ver el móvil por detrás, la parte delantera del smartphone también es una gozada. El A7 tiene una pantalla infinita Super AMOLED Full HD+ de 6 pulgadas. Quizá algunos usuarios echen de menos el botón del sensor de huellas en la parte trasera (en el A7 está ubicado en el lateral) pero es cuestión de gustos. Yo, personalmente, lo prefiero en la parte trasera.

La pantalla de 6" aprovecha al máximo el teléfono. Además se podrá dividir la pantalla para ejecutar dos aplicaciones simultáneamente.

Técnicamente el A7 es un buen teléfono para ser una gama media: un procesador de ocho núcleos, una batería de 3300mAh, 4GB de RAM (con opción de 6) y 64 GB de almacenamiento (ampliable y necesario hasta 512 en el caso de que te guste almacenar fotos, vídeos, juegos...). Incluye Android Oreo o si lo prefieres actualizar Android Pie. Lo sentimos fans de Android One pero el A7 no incluye el SO puro de Android.

Con estas características no tuve ningún bajón de rendimiento del teléfono haciendo funcionar varias aplicaciones que hacían trabajar la parte multimedia del dispositivo. Y en cuanto a la duración de la batería, tienes para casi dos días poniendo a trabajar al teléfono a un ritmo normal que se reducirá a uno si le exiges demasiado.

Samsung me ha prestado el A7 durante dos semanas y lo voy a usar para los próximos vídeos que haga en Youtube del Rayo. Si me va bien, tocará rascarse el bolsillo (350 pavos) porque la óptica de mi Xiaomi es un poco ful... y creo que merece la pena. — NachmanVk (@NachmanVk) 11 de octubre de 2018

El plato fuerte del Galaxy A7: las tres cámaras

Si hasta aquí tenía buena opinión del dispositivo, el verdadero plato fuerte comienza con su triple cámara trasera.

El A7 tiene dos objetivos, gran angular y ultra gran angular, con un campo de visión de 77º y 120º, ideal para fotografiar paisajes o escenas de fiestas. La cámara principal trasera y delantera es de 24 megapíxeles, más su cámara gran angular de 5 megapíxeles y su cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles.

Además de más visión tendrás mas profundidad de campo y más nitidez en condiciones de poca luz. Hacer fotos con desenfoques llevarán tus fotos y tus mejores recuerdos a otro nivel.

El teléfono puede ajustar automáticamente la saturación, el balance de blancos y el nivel de brillo; cuenta con 19 modos personalizados para distintos tipos de imágenes y con la función Pro-lightning para que tus selfies tengan una iluminación cercana a lo q se espera de un profesional.