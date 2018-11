El mural de Miami que le encanta a Camila Cabello

Inmediatamente si alguien escucha aquello de "Habana uhh na na" piensa inmediatamente en la ex Fifth Harmony Camila Cabello y su enorme éxito musical.

Pero la cosa cambia si la persona preguntada es la propia protagonista. La solista convirtió el primer single de su primer disco en una oda a sus orígenes cubanos.

Inmersa en su gira con la que ha recorrido todo el mundo, está claro que Camila Cabello echa de menos todo lo que tenga que ver con sus raíces.

Y lo ha demostrado a través de sus redes sociales dejando claro que un detalle de la pequeña Habana, el popular barrio de Miami, la ha dejado absolutamente extasiada.

"Esto me ha dejado sin respiración. Estaba en la pequeña Habana hace una semana porque me encanta pasear, disfrutar de los sonidos, olores y vistas de la cultura cubana (en Miami estamos a 90 millas de distancia), escuchar música cubana vi este mural de artistas cubanos. Me sentí tan conectada a mi familia y mis raíces. Esto es tan genial que hace que mi corazón palpite. Havana ooo na na" dijo Camila.

La compositora y vocalista se ha convertido en el centro de atención de la cultura cubana y a ella le encanta hacer disfrutar a sus compatriotas.