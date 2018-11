20 canciones que sonaron en 'Friends', la mítica serie de los 90

El 22 de septiembre de 1994 marcó la historia de la televisión para siempre. Unos jóvenes Phoebe, Joey, Rachel, Ross, Monica y Chandler aparecían en las pantallas americanas para dar comienzo a una serie que marcó la vida de millones de espectadores. Nació Friends.

Pero no hay producción televisiva que no vaya acompañada de un buen repertorio de canciones que suenan en cada uno de sus episodios. Y Friends no iba a ser menos.

Es por ello por lo que hemos decidido recopilar 20 de los temas que sonaron en algún momento de las vidas ficticias de nuestros seis protagonistas. En la intro, en Central Perk, en casa de Monica y Chandler, o incluso en el apartamiento de Joey. Todos estos lugares nos regalaron diversas melodías de todos los géneros con el propósito de acentuar las emociones que querían transmitirnos a través de una pantalla.

Entre todas estas canciones, destaca aquella bajo el nombre de Shoebox de Barenaked Ladies, pues, curiosamente, esta banda también puso ritmo a la intro de la serie actual The Big Bang Theory. En 2007, estos cuatro canadienses dieron el salto a la fama internacional gracias a esta participación.

I'll Be There For You, un himno

Unos tipos llamados The Rembrandts se reunieron en 1994 para dar vida a la canción principal de Friends. I'll Be There For You llegó a nuestras vidas para quedarse. Tal fue su éxito que permaneció en la primera posición de la lista Billboard Hot 100 durante ocho semanas.

Lo cierto es que cuando este tema se publicó para la serie, inmediatamente se incluyó en el CD de la banda. Gracias a ello, su éxito aumentó considerablemente. Ahora, su videoclip es uno de los más populares, pues cuenta con la aparición de los actores de la serie mientras bailan y cantan junto al grupo.

Ahora te toca a ti darle al play y recordar aquellos momentos de alegría, tristeza, amor y desamor que nos transmitieron nuestros protagonistas de la mano de todos estos temas.