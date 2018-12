Cinco claves fundamentales para comprender el videoclip de ‘Bagdad’ de Rosalía

El Mal Querer sigue regalándonos videoclips de infarto. Rosalía ha apostado por Bagdad como cuarto single, un tema que llega acompañado de un videoclip dirigido por el creativo parisino Helmi y que de nuevo ha dejado a todo el público con la boca abierta (ha alcanzado el millón de visitas en menos de 24 horas).

Si para Malamente o Pienso en tu mirá confió en la producción de CANADA y para Di mi nombre en Henry Scholfield, en este caso la catalana confía en la productora Division Paris para así escenificar la historia que cuenta la letra de la propia canción. ¿Qué siete claves nos ayudan a comprender el videoclip?

Bagdad, título del tema y lugar de la escena

Bagdad es el título de la canción, un título inspirado en la Sala de Fiestas Bagdad, también conocida como Sala Bagdad o El Bagdad de Barcelona. Se trata de un local de espectáculos eróticos de la ciudad condal, un lugar que está considerado uno de los más importantes de Europa en su género.

Rosalía ha querido ponerse en la piel de una prostituta que baila en esta sala para el videoclip. Aprovechando el contenido de la propia canción, la cantante ha recreado la mítica sala y ha situado la historia en la misma trama del tema.

Rosalía se pone en la piel de una bailarina de 'El Bagdad' / Videoclip 'Bagdad'

Cry me a river, guiño a Justin Timberlake

La canción de Rosalía contiene un sample acreditado de Cry me a river, el mítico tema con el que Justin Timberlake arrasó en el año 2002. En lugar de alejarse de esta referencia, la artista se decide por lo contrario y se acerca al máximo en el videoclip: no para de llorar.

Las imágenes transcurren, en su gran mayoría, en un mismo escenario: el baño de la sala, un lavabo que se va inundando poco a poco con las lágrimas de la cantante hasta acabar ahogándola. Desde el principio hasta el final vemos a Rosalía llorando, derramando unas lágrimas que son protagonistas en todo momento del clip.

Peluca rubia y rojo pasión, ¿Britney Spears?

Es un tanto extraño que, si en la letra de la canción Rosalía canta "pelo negro, ojos oscuros", haya escogido para este clip una peluca rubia. Sin embargo, si profundizamos en la historia, esta imagen es un guiño directo a la cultura pop del 2000.

Britney Spears y Justin Timberlake fueron pareja hasta el año 2002, año en el que Timberlake lanzó Cry me a river como tema directamente dirigido a la que fue su novia. Por ello, Rosalía aparece en el clip con una peluca rubia y un mono rojo: Britney también tuvo esa icónica imagen en el vídeo de Oops!...I Did It Again y en otras apariciones.

Britney Spears en 'Oops!...I Did It Again' / Videoclip 'Oops!...I Did It Again'

Y sí, rizando el rizo, parece que la causa de la ruptura entre la mediática pareja fue la infidelidad, tema por el que también llora la protagonista del vídeo de Bagdad. ¿Casualidad? Probablemente no.

Del infierno al cielo, religión y espiritualidad

Siguiendo con la propia letra de la canción, el clip de Bagdad acaba con lo que religiosamente podríamos denominar "la ascensión al cielo". Rosalía acaba ahogada en sus propias lágrimas de dolor, unas lágrimas que la llevan al paraíso.

La protagonista vive en un infierno y, finalmente, se libera en un final celestial y totalmente espiritual. Tanto es así que en la última parte del clip las imágenes se asemejan a la Inmaculada Concepción, "La Colosal", una pintura de Bartolomé Esteban Murillo creada en torno a 1650.

la Inmaculada Concepción, "La Colosal" y Rosalía en 'Bagdad'

De nuevo, Rosalía confía en el arte religioso como referencia para su videoclip. Además, siguiendo en esta línea, la historia también podría contar la trama de la propia María Magdalena, una mujer sufridora que nunca paró de llorar.

Además, hay un momento en el que leemos "Thomas was here". Continuando con la religión, podemos interpretar que esto es una clara alusión a Tomas el Apóstol. "Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré." Estas son las palabras de incredulidad más conocidas de este personaje bíblico, unas palabras que llevan a que Tomás toque con sus propias manos las heridas de Jesús en las manos y en su costado ocho días después de su muerte.

El propio Jesús le recrimina haber necesitado ver para creer, un pensamiento que también se relaciona directamente con la letra de la canción y el sentimiento de la protagonista del clip: "tiene una marca en el alma, pero ella no se la vio. Senta'ta, al cielo quie' rezarle prenda'ita de sus males que Dios tendrá que cobrarle".

"Thomas was here" / Videclip 'Bagdad'

Liturgia, un "servicio público"

No es raro pensar que Rosalía haya escogido para Bagdad el séptimo capítulo de El Mal Querer. Este episodio es la "Liturgia", es decir, ese concepto que significa “servicio público”. ¿Es la prostitución un “servicio público?

También hace referencia al orden y forma con que se realizan las ceremonias de culto en una religión (junta las palmas y las separa: reza) o al ritual de las ceremonias o actos solemnes no religiosos (suicidarse en un cuarto de baño). Todo de forma metafórica, claro.

Rosalía consigue otra obra de arte con el videoclip de Bagdad

Estas cinco claves conceptuales ayudan a comprender mejor el videoclip de Bagdad, unas imágenes cargadas de simbolismo y significado en las que no hay absolutamente nada al azar. De nuevo, y con la ayuda de Helmi, Rosalía convierte un clip en una verdadera obra de arte.