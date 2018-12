Maroon 5 y Cardi B defenderán su Nº 1 este sábado

El pasado sábado, Maroon 5 y Cardi B se unieron al "club de las tres": las únicas cuatro canciones que este 2018 han sido número uno de la lista durante tres semanas. Ellos lo lograron con Girls like you. De modo que la nueva lista podría traer un notición: si conservaran la primera plaza, el grupo de Adam Levine y la deslenguada rapera se convertirían en los únicos que este año han liderado el chart durante cuatro semanas. Habida cuenta de lo que queda de año, en ese caso podríamos asegurar de que es la canción de este 2018… Pero no adelantemos acontecimientos porque lo van a tener muy difícil: sus perseguidores no dan tregua y cualquiera de ellos podría alcanzar el primer puesto.

Las cuatro canciones que les siguen en la lista están cantadas en castellano y firmadas por artistas españoles o latinos: Morat (#2), DVicio (#3), Beret (#4) y Blas Cantó (#5). Todos han sido ya número uno… excepto Beret. El sevillano tiene la primera posición a tiro y esta podría ser su gran semana. Veremos si lo consigue.

Beret, durante un concierto en Colombia. / @beret1996 / Instagram

En cuanto a los candidatos, Ariana Grande, Alejandro Sanz y Manuel Carrasco son los nombres que esta semana llaman a la puerta de la lista para hacerse un hueco en ella con sus respectivos nuevos singles. En el caso de Alejandro Sanz, si lo lograse podría hacer doblete, ya que a día de hoy tiene otro tema en el chart: Déjala que baile, con Melendi y Arkano (y que fue número uno). Puedes seguir apoyándolos con el HT #MiVoto40.

