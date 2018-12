Las bandas sonoras número 1 de los videojuegos

Tengo que reconocer que a la hora de enfocar el primer episodio de este serial sobre bandas sonoras de videojuegos me he planteado las dudas que ofrece hacer un ranking de este tipo. Siempre hay juegos que te dejas fuera o que despiertan en ti más emociones que en otro gamer.

Sin embargo creo que a todos los que empuñamos un mando nos unen en la mayoría de casos nuestro amor por estas dos pasiones: la música y los videojuegos. Dos sectores (o industrias, como prefiráis llamarlo) que en los últimos años han estado íntimamente relacionados y que en muchas ocasiones llevan aparejados sus oportunidades de éxito.

Durante muchos años, los videojuegos han sido considerados como el menor de los sectores del entretenimiento pero con el paso del tiempo su músculo financiero le ha situado por delante incluso del cine reivindicando su papel como el décimo arte.

Son innumerables los ejemplos de canciones que han gozado de una mayor popularidad después de formar parte de una banda sonora. ¿Alguien es capaz de escuchar Song 2 de Blur sin acordarse de Fifa? ¿Sería The Last of Us el mismo juego sin la música de Gustavo Santaolalla? Dos ejemplos de cómo puede ser la relación entre la música y los videojuegos: complementaria y diferenciadora.

Partiendo de la base de querer sumar lo mejor de cada casa, hemos tirado de recuerdos para definir las bandas sonoras que para nosotros llegaron al número 1 en nuestros juegos. Aquí no hay primer ni decimoséptimo puesto y el orden es meramente casual. Dicho esto...

Grand Theft Auto

Son varias las entregas de la franquicia de Rockstar Games que nos han maravillado con una banda sonora repleta de éxitos y categorizada en playlists o radios que podemos disfrutar según qué momento del juego. 15 radios con decenas de canciones que llevadas a la tienda era como tres discos.

Podíamos escuchar a Enrique Iglesias junto a Pitbull en su I like it, Radio Gaga de Queen, Hood Gone Love it de Jay Rock o la country Are you sure Hank done it this way de Waylon Jennings.

NBA 2K

Uno de los mejores ejemplos de los buenos resultados que puede dejar la simbiosis entre la música y los videojuegos es la franquicia NBA 2K. La saga de Visual Concepts para 2K Games convirtió sus 'intros' y los tiempos entre los menús en un deleite para el oído. Por la concepción de estas bandas sonoras han pasado nombres y figuras como Beyoncé, Rihanna, Jay Z o Spike Lee.

En clave nacional, el rapero Arkano estrenó para la pasada edición NBA 2K18 la canción Última jugada junto a Carlos Jean. Una manera única de promocionar su música a nivel mundial.

Fifa

Los responsables musicales de cada entrega del simulador de fútbol trabajan en la playlist musical de los juegos que publican con un año de antelación. Para que os hagáis una idea, su departamento ya está buscando las canciones que formarán parte de Fifa 2020 en un futuro.

Bandas y grupos de todo el mundo reparten codazos para formar parte de esta banda sonora que convirtió Song 2 de Blur en un hit a nivel mundial mayor de lo que ya lo era.

Streets of Rage 2

Durante los años 90 la lucha entre Nintendo y Sega fue encarnizada, también en lo que a bandas sonoras se refiere. La primera compañía tenía en su haber algunas de las mejores canciones instrumentales para juegos de toda la historia pero Sega no quiso quedarse atrás y Yuzo Kushiro creó una de las mejores BSO de toda ls historia.

Sonidos funk y electrónicos (a caballo entre el house y el trance) pusieron los sonidos de Streets of Rage 2 en la memoria de millones de jugadores de todo el mundo.

Final Fantasy

Varias generaciones de jugadores han crecido desde las primeras creaciones de Nobou Uematsu para Final Fantasy hasta las actuales bandas sonoras de la franquicia Final Fantasy.

Y todos ellos con melodías memorables que hoy en día se tienen como referentes dentro de la industria musical y que rara vez son superadas a criterio de la mayoría de expertos en la materia.