Japón ha reunido este miércoles 12 de diciembre en los Mnet Asian Music Awards (MAMA) a las mejores voces de la industria de la música procedente de Corea del Sur. Hablamos del K-Pop, que ahora ya se cuela en las listas de éxitos internacionales.

De hecho, uno de los artistas que consiguen difundir los valores de su cultura al resto del planeta es BTS. Y si son queridos a nivel mundial, no cabe duda de que también lo son en su propio país. ¡Así es! Los Bangtan Boys han sido los más galardonados durante esta noche de premios más esperada, recibiendo cuatro estatuillas.

Los siete integrantes aprovecharon los momentos de sus discursos para regalarnos una metáfora que contiene un profundo significado: "Así como en Windows hay que hacer click en un icono para abrir un programa, [nuestros fans] siempre están abriendo ventanas para nosotros y nos hacen funcionar. Os dedicamos este premio".

Pero BTS no fueron los únicos triunfadores de la noche. Twice, Monsta X y MAMAMOO son otros de los rostros que tuvieron que subir al escenario, y no solo para ofrecer actuaciones únicas.

GANADORES DE LOS MAMA 2018 Vídeo Musical Favorito: IDOL de BTS.

IDOL de BTS. Premio Musical de Estilo MAMA: MONSTA X.

MONSTA X. Artista de Baile Favorito (Japón): Bullet Train.

Bullet Train. Artista de Baile Masculino Favorito: BTS.

BTS. Artista de Baile Femenino Favorito: TWICE.

TWICE. Artista Vocal Favorito: MAMAMOO.

MAMAMOO. Top 10 Fans Choice Internacional: TWICE, MONSTAX, NU'EST W, Wanna One, BlackPink, GOT7, MAMAMOO, SEVENTEEN, BTS, NCT 127.

TWICE, MONSTAX, NU'EST W, Wanna One, BlackPink, GOT7, MAMAMOO, SEVENTEEN, BTS, NCT 127. Icono Internacional del Año: BTS.





Hablando de actuaciones. Los más premiados de la noche provocaron un auténtico revuelo en las redes sociales tras interpretar tres de sus mayores hits. En concreto lo hicieron con Fake Love y Anpanman.

MAMA 2018: BTS triunfa en la noche más esperada para el K-Pop

MAMA 2018: BTS triunfa en la noche más esperada para el K-Pop

A BTS les acompañaron Monsta X, Twice, MAMAMOO, Wanna One, NU'EST W, IZ*ONE y Stray Kids. E, incluso, algunos integrantes de varios grupos emblemáticos de K-Pop se unieron en una misma actuación para deleitarnos con un cover de Eyes, Nose, Lips, una canción de BIGBANG.

Solar, WHEEIN & JOOHEON & Kim Jae Hwan, HA SUNGWOON_EYES, NOSE, LIPS / TAEYANG

Como cada año, los Mnet Asian Music Awards han rendido homenaje a la música surcoreana que hoy en día ya no solo se escucha en este país, sino también en las listas de éxitos de los países occidentales.

Ahora toca esperar al próximo 14 de diciembre para conocer la lista de ganadores completos tras la celebración de la última entrega de los MAMA en Hong Kong (China). Una gala que sucede a la que se celebró el pasado 10 de diciembre en Seúl (Corea del Sur) y a la celebrada este miércoles 12 de diciembre en Saitama (Japón).