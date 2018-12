MAMA 2018: BTS vuelve a casa con cinco premios en su noche más esperada

Mejor Unidad: Wanna One Triple Position

Mejor Actuación Vocal Solista: Heize

Mejor OST: SEVENTEEN – A-TEEN

Mejor Nuevo Artista Asiático: IZ*ONE

Elección Global Mwave: BTS

Mejor Presentación de Baile de un Grupo Femenino: TWICE

Artista Mas Popular de TikTok: GOT7

Mejor Música Hip Hop & Urbana: Zico – Soulmate (ft. IU)

Mejor Presentación de Banda: Hyukoh – Love Ya!

Premio a la Inspiración: Janet Jackson

Mejor Estilo Asiático: BTS

Descubrimiento del Año: MOMOLAND

Mejor Artista Masculino: Roy Kim

Mejor Presentación de Baile Solista: Chungha

Mejor Video Musical de TikTok: IDOL de BTS

Mejor Presentación Vocal de un Grupo Masculino: iKON

Mejor Artista Asiático: Peck Palitchoke (Tailandia), Afgan (Indonesia), Huong Tram (Vietnam), Da Pump (Japón), JJ Lin (Mandarín)

Mejor Grupo Femenino: TWICE

Mejor Presentación de Baile de un Grupo Masculino: SEVENTEEN

Mejor Artista Femenina: Sunmi

Mejor Grupo Masculino: Wanna One

Álbum del Año: BTS – Love Yourself: Tear

Canción del Año: TWICE – What Is Love?

Artista del Año: BTS