Aitana, Ana Guerra, Agoney, Lola Índigo y Raoul ponen banda sonora a la Navidad 2018

No, que nadie se asuste, que Aitana, Ana Guerra, Agoney, Lola Índigo y Raoul no han formado un grupo de ex triunfitos a lo Fórmula abierta. Afortunadamente para ellos, y para sus fans, cada uno tiene su carrera en marcha de manera independiente con mayor o menor repercusión pero sin alianzas.

Lo suyo es algo puntual. Se han unido, junto al rapero canario, Maikel Delacalle, para cantar El mundo entero, una de esas canciones que van a ponerle banda sonora a esta Navidad 2018. Tony Aguilar nos presentó el tema en Del 40 al 1, desveló el sorpresOT y nos dio la primicia de que la campaña de Coca Cola de estas navidades llevará esta sintonía.

Es una de esas melodías reconocibles que seguro que has escuchado en más de una ocasión porque forma parte de la historia de la marca de refrescos. Le han adaptado una nueva letra que, entre otras cosas dice: “El mundo entero está cantando una misma canción, su melodía es el latido de nuestro corazón”. A finales de semana se podrá conseguir en las plataformas digitales. Tony ha coordinado todo este proyecto desde el departamento de Coca Cola Music Experience. “Estoy muy contento de todo mi equipazo porque hemos trabajado a tope para conseguir estos nombres”, asegura.

Como no podía ser de otra manera, los implicados en el asunto se han lanzado a las redes sociales para expresar lo que sienten con esta colaboración que a habrá puesto en modo nostálgico a todos los seguidores de Operación Triunfo 2017.

“Ay, estamos muy emocionados”, escribía Aitana. “Vamooooooos ”, añadía Ana Guerra. Lola Índigo prefería quedarse con un verso de la canción: “Cuando te miro puedo ver una parte de mí”. “Qué nervios”, reconocía Raoul. Agoney todavía no tenía muy claro cuál era el título pero está igual de contento.

Ya lo ha dicho Tony Aguilar, esta semana podremos conocer el videoclip, que como él mismo nos ha adelantado, se rodó en el Teatro Calderón de Madrid y nos permitirá ver de nuevo, juntos, a estos cinco ex concursantes del programa que esta semana cierra la edición de 2018 con una final en la que se decidirá si Julia, Sabela, Natalia, Famous o Alba Reche toman el testigo de Amaia Romero.