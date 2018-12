Sia ya era famosa mucho antes de esconder su rostro

En estas épocas tan festivas no solo celebramos la venida de un nuevo año, sino que también tenemos otro motivo para reunirnos en grandes festines de comida: Sia cumple 43 años. Todos la conocemos por su tan característica peluca que esconde su identidad de los flashes, pero muy pocos saben que su fama era considerable mucho antes de esta decisión.

Sia, que no es un seudónimo sino su nombre verdadero, nació en Australia un 18 de diciembre de 1975. Desde sus inicios en la vida, se rodeó de música, pues se crió en el seno de una familia cantautora, música y relacionada con la enseñanza del arte. De hecho, sus padres formaban parte de varias bandas australianas.

A mediados de los 90, nuestra protagonista comenzó su andadura profesional como cantante de la banda de jazz Crisp, contribuyendo en el lanzamiento de dos álbumes. Pero el destino es caprichoso y, por alguna razón u otra, quería que Sia lanzase su carrera en solitario. Es por ello por lo que la banda se disolvió y ella lanzó su primer álbum de estudio OnlySee.

Su talento llegó a oídos de un profesional de la industria en un bar de karaoke en Italia. Le propusieron grabar una canción junto a un DJ y años más tarde, en el 2000, Sia ya se encontraba firmando un contrato con una de las grandes casas discográficas de la industria: Sony Music.

Mientras colaboraba como una de las coristas de Jamiroquai en Londres, sus ansias por triunfar en solitario no cesaban, y por ello lanzó su segundo álbum de estudio Healing is Difficult, con el que nos deleita con ritmos de R&B y jazz. Sus canciones ya comenzaban a sonar en las discotecas británicas. Tal fue su éxito que el sencillo del disco, Taken for Granted, se coló en la décima posición de la lista de éxitos del Reino Unido.

Sia dijo adiós a Sony para formar parte de la familia de Universal Music Group tras el lanzamiento de su segundo álbum.

La intérprete de Cheap Thrills descubrió que los sonidos electrónicos comenzaban a familiarizarse con sus gustos musicales. Es por ello por lo que decidió introducirlos en su tercer álbum de estudio Colour the Samll One, un proyecto que abrió paso a un largo camino de colaboraciones y apariciones de Sia en la gran pantalla. De hecho, su tema Where I Belong formó parte d ela banda sonora de Spider-Man 2.

El mercado musical europeo se le quedaba pequeño a nuestra protagonista, por lo que decidió dar el salto al estadounidense mudándose a Nueva York. Allí, su tema Breathe Me apareció en el final de la serie de HBO Six Feet Under, un logro que aumentó su fama en América del Norte. Su voz ya comenzaba a escucharse, y mucho, en las producciones del país.

Tras publicar otros proyectos, colaborar con profesionales de la industria y aparecer en las series de Estados Unidos, Sia consiguió contactar con Christina Aguilera, con la que tuvo la oportunidad de colaborar en el nuevo álbum de la diva estadounidense. Posteriormente volvieron a trabajar juntas para poner voz a la banda sonora de Burlesque, un proyecto con el que consiguieron un Globo de Oro en 2010 a la Mejor Canción Original. Forjaron una amistad tan poderosa que Aguilera no dudó en nombrarla como su asesora durante su aparición en The Voice.

Finalmente, Sia dió a luz a su quinto álbum de estudio We Are Born, el último disco en el que muestra su rostro. Nació en 2010 e incluyó temas como You've Changed, The Co-dependent y Clap Your Hands. Con él consiguió seis nominaciones y dos estatuillas en los ARIA Music.

Cuando todo parecía ir sobre ruedas, de repente la australiana canceló las fechas de su gira y anunció que había sido diagnosticada con la Enfermedad de Graves, la causa del hipertiroidismo. Una vez recuperada, reanudó el tour y puso voz al tema de Titanium de David Guetta. Fue en este momento, durante la actuación de ambos en el festival de Coachella, cuando vimos por primera vez a una Sia intentando cubrir su rostro con una especie de máscara. La solista daba comienzo a su carrera anti-fama y nosotros aún no éramos conscientes.

Puso voz a la banda sonora de Los Juegos del Hambre junto a The Weeknd y trabajó con Britney Spears, Jennifer López y Robbie Williams. Todo esto ocurrió antes de que la intérprete de Chandelier publicase su manifiesto anti-fama en la revista Billboard. "Si alguien, aparte de la gente famosa, supera lo que supone ser una persona famosa, nunca querría serlo", explicaba. "No quiero ser famosa o reconocible. He estado escribiendo canciones para las estrellas del pop durante un tiempo, me he convertido en amiga suya, veo cómo es su vida y no es algo que quiera para mí".

Todo apunta a que la rutina de Britney, Robbie y Jennifer convencieron a nuestra protagonista de que la fama no era lo suyo y que preferiría "ir a Target (supermercado de EEUU) y comprar una manguera" si quiere, o así es como lo confesó en el show de Ellen Degeneres.

Posteriormente, Sia también ha trabajado con Shakira, Beyoncé y Kylie Minogue, entre otros.

Ahora, tras ser nominada a varios Grammys y publicar algunos de sus mayores hits como Chandelier, Flames, The Greatest y Cheap Thrills, Sia ha vuelto a dejarse ver. Con ello hemos comprobado que la voz es la verdadera protagonista de todos y cada uno de sus proyectos, los cuales aún siguen escalando hacia las posiciones más altas de las listas de éxitos.

