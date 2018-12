Beyoncé y el doble disco filtrado con canciones inéditas y otras rarezas

En los últimos años de su carrera, Beyoncé ha convertido sacar los discos por sorpresa en toda una tendencia dentro de la industria musical en lo que ya se conoce como 'hacer un Beyoncé'.

Y todo indica que ha vuelto a suceder aunque no de la manera en la que a ella le gustaría. Porque a través de varias plataformas de streaming se han filtrado dos discos bajo el nombre de Queen Carter.

Se trata de un pseudónimo de la propia Beyoncé aunque sin contar con la autorización de la solista de Houston (Texas, Estados Unidos). Have your way y Back up, rewind, es el título de ambos álbumes que están compuestos de 10 canciones cada uno.

Estos discos filtrados que ya han sido borrados de la red incluyen canciones antiguas, descartes de discos anteriores inéditos hasta la fecha como After all is said and done, Twerk, Black culture o Keep giving your love to me.

La filtración de estos dos álbumes de Beyoncé no incluyen canciones que podríamos denominar 'recientes'. Otros artistas como SZA también han visto filtradas canciones inéditas que fueron descartadas en 2015.

Teniendo a su disposición una plataforma como Tidal, creada por su marido Jay-Z, ojalá Beyoncé publicara estos descartes e inéditos en esa plataforma para disfrutar de sus canciones.