Leiva recibe un regalazo adelantado y no puede estar más feliz

Leiva está de vuelta, eso ya os lo hemos ido contando en los últimos días. No tenemos fecha de disco pero sí un primer adelanto, No te preocupes por mí, que nos deja claro que sigue el camino que empezó con Monstruos (la verdad que, incluso antes, desde que publicó su primer disco en solitario) y que la desnudez emocional sigue siendo una parte importante de sus canciones.

Con ese primer single llegó el anuncio de gira y las primeras entradas a la venta. Y no es porque estemos en Navidad y ocurran milagros en estas fechas, sino porque su talento está más que demostrado y su legión de fans cada vez es más grande.

El caso es que en menos de 24 horas se han agotado las entradas para verle en directo en el Wizink Center de Madrid. “Estoy en shock”, reconocía a las pocas horas de poner las entradas a la venta, “flipante contaros que quedan las últimas entradas para el Wizink Center en Madrid. Gracias, gracia, gracias por la fidelidad”.

Y ahí no quedó la cosa porque el cantante debió seguir flipándolo cuando le dijeron que se habían agotado en menos de un día. “Buena gente, no me atreví ni a soñar que se agotaría el Wizink Center en menos de 24 horas. Tampoco que sacaríamos otra fecha a la venta. Eternamente agradecido por la fidelidad y la acogida tan flipante. ¡Vamos con todo!”, añadía tras conocer la noticia.

Desde luego, Leiva llega a la Navidad pletórico y con pocos deseos por cumplir, aunque siempre hay algo. Seguro que él pide que todo siga como hasta ahora, que bastante es. Su carrera no deja de crecer y su talento le ha convertido en uno de los imprescindibles de nuestro país. No todos pueden cerrar un 2018 con un Premio Goya y un Wizink Center agotado en horas.

Así que, desde aquí no podemos más que darle la enhorabuena y desearle una ¡Feliz Navidad!, que lo será visto el apoyo y el cariño que le brinda la gente.