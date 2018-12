Raoul y Belén Aguilera tienen peticiones de Navidad

Raoul Vázquez y Belén Aguilera acaban de lanzar Tus monstruos, una canción que pone de relieve la buena relación que hay entre ellos y que surgió en un reality, y no fue Operación Triunfo.

Bueno, en realidad, surgió antes, en el punto de encuentro de las nuevas generaciones: las redes sociales. “Mi mejor amigo me etiquetó en un vídeo de una chica cantando mi canción favorita de ahora y de entonces, Drunk in love de Beyoncé y Jay Z. La estaba cantando ella y le comenté ‘joder, qué bien canta’ y a ella le comenté ‘me encanta’ y ella me comentó a mí ‘qué bien cantas tú’”, comentaron en YU sobre el inicio de su relación.

Pero la cosa no se quedó ahí. “Me presenté a La voz y ella también y cuando salimos de leer una cosa de contratos nos encontramos. Nos dimos cuenta de que vivíamos el uno al lado del otro y antes de empezar con todo lo de La voz, quedábamos en mi casa, con el piano, cantábamos, nos tirábamos horas y horas con el piano y cantando. Y desde entonces, inseparables”, aclaró Raoul sobre lo que les une.

Los dos han pasado por un reality, en el caso de Raoul, dos. “Todo suma y haber estado en La Voz me preparó muchísimo mentalmente para luego estar en el casting de Operación Triunfo. Para mí fue un aprendizaje y estar en OT también me ha hecho aprender mucho y ser hoy quien soy”, explicaba el cantante.

Y claro, con toda esa experiencia, no es de extrañar que tengan su propia opinión sobre la última edición del talent show en la que ha ganado Famous. “Yo creo que ha sido una edición con unas voces brutales, aunque no me haya dado tiempo, por temas de trabajo, de estar ahí enganchada todos los miércoles, sí que he mirado muchos vídeos en youtube y la voces de este año han sido una maravilla y creo que el casting has sido de voces muy diversas”, explicó Belén.

En lo que también coinciden es que es un acierto que hayan decidido dejar descansar un poco el formato.

Raoul, además, ha publicado estos días El mundo entero, el villancico que comparte con algunos de sus compañeros de OT. “Estoy encantado con esta canción. La cantaba cuando era pequeño en catalán, en el parvulario”.

Y ya metidos en faena, Belén y Raoul han hablado con Carolina Iglesias e Iggy Rubin de las tradiciones navideñas y de lo que le piden al 2019. Dale al play y entérate de todo.

Además, Raoul ha asegurado que volverá pronto al programa porque “no le queda mucho a lo mío”. Así que, año nuevo, proyecto nuevo, estaremos pendientes.