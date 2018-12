Netflix anuncia un remake de Rebelde Way

Hay fenómenos que tienen la capacidad de marcar a toda una generación y convertirse en iconos de época. Si hablamos de los dos mil en términos mainstream sería imposible no citar como fuente de tendencias la serie Rebelde Way. Por eso estamos encantadxs de anunciar que Netflix ha confirmado que habrá un remake de la telenovela argentina.

Han pasado 16 años desde que se emitiese el primer capítulo del drama juvenil que consiguió emocionar a los millenials con las historias entrelazadas de sus cuatro protagonistas: Marizza (Camila Bordonaba), Mía (Luisana Lopilato), Pablo (Benjamín Rojas) y Manu (Felipe Colombo).

Y es ¿quién no se ha sentido identificadx con alguno de estos personajes a lo largo de su adolescencia y juventud? El elenco de actores y actrices que daban vida a los estudiantes del Élite Way School, su profesorado y sus familiares, lograron mantenernos expectantes ante la televisión durante los 45 minutos de cada uno de sus capítulos.

La serie, dirigida por Martín Mariani, se desarrolló durante dos temporadas y un total de 400 capítulos. La telenovela tuvo tal repercusión en el público y obtuvo tan buenos resultados en el nivel de audiencia que, tras su finalización, se creó una secuela en formato de largometraje titulada Erreway: 4 caminos.

Portada de la película 'Erreway: Cuatro caminos' / Foto promocional

La recreación por parte de Netflix de la historia adolescente no pretende ser tan ambiciosa en sus inicios, y la plataforma ha anunciado que, de momento, el remake se desarrollará en una sola temporada de 20 capítulos. Dependiendo de cómo se reciba entre los espectadores y espectadoras podría desembocar en una segunda parte.

La noticia la ha anunciado Cris Morena, a quien debemos la idea original que dio lugar a la serie y la responsable de vender los derechos de la misma. La plataforma lo confirmaba y daba algunos detalles relevantes sobre el proyecto, como que la trama contará con lxs mismxs cuatro protagonistas en ficción. Sin embargo, aún no tenemos noticias sobre posibles fechas de estreno ni de si el reboot llevará el mismo nombre.

Actualmente estamos viviendo el resurgir de las series adolescentes que, como desmuestran Élite, Baby o Riverdale, encuentran en la juventud un gran nicho de público fiel. Lo cierto es que este fenómeno ya se observaba con telenovelas como Gossip Girl o este Rebelde Way, que en su momento desplegaron sus encantos sobre una enorme cantidad de fans cuya trascendencia hace que a día de hoy sigan vivas en el recuerdo.

No hay que olvidar que una de las características que tenía en su origen Rebelde Way, responsable también de ese triunfo de engagement, fue el hecho de que los personajes formaran Erreway, una banda musical cuyas canciones se convirtieron en verdaderos himnos para su público. Por ello, no encontramos manera mejor de terminar este artículo que recordando uno de sus grandes éxitos. ¡Sube el volumen!