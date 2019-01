Rihanna bromea en las redes con el lanzamiento de su nuevo disco

El 28 de enero se cumplirán tres años del lanzamiento de Anti, el último disco de Rihanna, y son precisamente estos días los elegidos por la artista de Barbados para bromear sobre su nuevo álbum, previsto para este año que empieza.

El pasado mes de diciembre, Rihanna confirmó que la esperada continuación de Anti (2016) se editará en algún momento de 2019; sin embargo, el pasado 28 de diciembre, la cantante lanzó un story en Instagram bromeando sobre cuándo llegará su próximo trabajo discográfico y la gran expectación que hay en torno a él.

Rihanna compartió un vídeo suyo moviendo un fajo de billetes y con el siguiente texto: "¿Dónde está el álbum? / Yo: disculpa mi pobre conexión".

Una captura del Instagram Stories de Rihanna /

El hermetismo es total respecto al nuevo disco de Rihanna, del que aún no conocemos muchos detalles. Algunos diarios digitales apuntan a que se trataría de un doble disco: uno más centrado en estilos reggae y dancehall, y otro con un corte más pop.

Más proyectos

Hace poco sabíamos que la cantante de Diamonds tenía una colaboración entre manos con Childish Gambino, aunque la naturaleza de tal alianza no es musical sino cinematográfica. El cantante de This Is America es conocido como Donald Glover en su faceta de actor y guionista y cómico. Ambos formarán parte del reparto del filme Guava Island, del que se filtraban estas imágenes. Mientras tanto, la artista sigue triunfando en los negocios con su propia línea de maquillaje Fenty Beauty By Rihanna.