Pau Donés comienza el año diciendo ‘adiós’

Hace unos meses, Pau Donés publicó un libro con 100 letras de sus canciones y un disco, con una versión orquestal de algunas de ellas y anunció que el 1 de enero de 2019 decía “adiós”. A partir de ahí dejaba la música aparcada y comenzaba una nueva etapa en su vida.

Y que nadie piense que esta retirada tiene que ver con su enfermedad, no. Tiene que ver con llevar 20 años centrado completamente en su grupo y las ganas de probar algo diferente y romper con la rutina que tiene que ver con grabar disco, promocionarlo y salir de gira. Una rueda que ha ido repitiendo año tras año y que, no llevarse a engaño, le encanta, pero también le ha llevado a un punto de cansancio que le hace necesaria una parada.

No puedo recordar cuando fue la primera vez que tuve la oportunidad de charlar con Pau Donés. Pero lo que sí sé es que en estos últimos 20 años hemos coincidido en muchas ocasiones y me ha servido para hacerme una idea de cómo es (aunque siempre sorprende).

Creo que no me equivoco si digo que es un hombre que siempre ha abogado por la libertad de hacer, pensar y decir lo que uno quiera. Que eso a veces le ha llevado a caer en contradicciones de las que es consciente y acepta como parte de su condición humana. Un hombre que maneja muy bien el marketing y ha logrado, con su esfuerzo, diseñar su propia carrera. Un hombre que, ante todo, ha sabido disfrutar de la vida.

“Cuando empecé a venir aquí, a Madrid, porque estaba aquí la discográfica, salía siempre de aquí en ambulancia y en la UVI…me encantaban las fiestas, salir de noche…me lo pasaba en grande. Pero 20 años así, imagínate…estaría ya en el agujero”, reconoce.

Y es que, en este punto crucial en su vida, hemos querido volver a encontrarnos para hacer balance, para conocer realmente quién es Pau Donés (la persona, no el personaje), y para saber qué le espera a partir de ahora.

“Soy un tío bastante perseverante y soy una persona que me ilusiono con las cosas, y eso es algo que me ha gustado porque entonces las hago a saco”, asegura, “la ilusión es algo que me ha acompañado siempre”.

Ni siquiera los obstáculos que se ha ido encontrando en este tiempo han acabado con esa ilusión. “La piratería y que la música se ninguneara”, reconoce como lo peor de estos años, “eso de que ‘total, los músicos para lo que hacen’…qué cojones, lo tenemos merecido, lo de que nos roben las canciones. Eso me dolió mucho y luego a lo que fue el negocio musical, seguramente empujado por esta crisis injusta que generó la piratería”.

Pero la música le ha dado muy buenas cosas. Poder dedicarse a lo que quería. Conocer a gente como Antonio Vega, “ha sido lo más grande. No soy fan de casi nadie, pero de él, sí”. Y lo que queda por venir.

Ahora toma un nuevo rumbo y aunque ha decidido decir ‘adiós’, ni él mismo está convencido de que sea una despedida definitiva. De hecho, ya ha cerrado alguna actuación para los próximos días. Y nos alegra porque el buen rollo que transmite se contagia y bien lo sabemos nosotros y colegas como Malú, Alfred o Bisbal que han querido dedicarle unas palabras. Dale al play y conoce mejor una parte de nuestra historia musical.