Cepeda huye de Twitter y...¡todo por un cartel!

Cepeda se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales. Tras lanzar su primer disco, Principios, el pasado año, ahora llega el momento de comenzar una gira homónima que va a pasar por más de una decena de ciudades españolas. Vamos, que le espera un año bien movidito.

Pero para movida la que creó en Twitter tras pedir a sus seguidores que le hiciesen un cartel para su gira. El intérprete de Esta Vez escribió, sin ningún tipo de mala intención (todo hay que decirlo) si alguien le creaba un diseño:

“Hola, ¿alguien que se anime a hacer un cartelito así guay para Instagram con todos los conciertos?”

Las redes sociales no tardaron en echarse encima del gallego, convirtiéndolo en trendig topic de la tarde del viernes. Algunos de los usuarios alegaban que les parecía increíble que un artista pidiese que alguien le hiciese ese trabajo sin que estuviese remunerado. “Me parece muy triste que se pida gratis una cosa que para muchos es un trabajo y viven de ello”, escribió un usuario.

¿Y qué contestó Cepeda? “Me parece muy triste que comentes sin tener ni puta idea. Si alguien hace un cartel y lo subo se menciona al autor, y ahora mismo estoy rechazando menciones en Instagram de publicidad por valores superiores a 10.000 euros porque no me gusta hacer publicidad”. Parece que el cantante rectificó después y decidió borrar la respuesta.

Pero la cosa no se quedó ahí, otros tuiteros decidieron hacerle carteles, pero no estamos muy seguros de que fuesen del agrado del ex triunfito. De hecho, la red social se llenó de memes de Cepeda.

Hola @cepedaoficial aquí tienes el cartel de la gira, espero que me menciones que seguro que eso me ayuda a pagar la universidad!!! pic.twitter.com/cLbXAcILi7 — tengo sueño (@soytontisimo_) 4 de enero de 2019

Es verdad que, en todo momento, también hubo usuarios que defendieron al cantante en Twitter. No va a ser todo de color negro. Y es que los fans del cantante se cuentan en millares.

Finalmente, tras ver la que había montado con tan solo un par de tuits, Cepeda decidió pedir perdón a los usuarios que podían haberse sentido ofendidos con sus palabras. Además, tras el percance, ha decidido descansar de Twitter unos días:

Insultos, amenazas, memes, bullying, estoy acostumbrado.. ¿pero tanto? ¿Por una simple interacción con fans pidiendo un puto cartel? A veces me cuesta entender tanta mierda. Vuelvo a pedir perdón. Me quito la app unos días. 😘 — Luis Cepeda 🦖 (@cepedaoficial) 5 de enero de 2019

Eso sí, no sabemos si finalmente se quedó con el cartel de algún usuario.