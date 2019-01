Alejandro Sanz recurre a la emoción para recordar #LaGira

Todavía no conocemos El Disco, el nuevo trabajo de Alejandro Sanz. Bueno, para ser fieles a la verdad, no lo conocemos de manera íntegra porque el madrileño ya se encargó de dejarnos con la miel en los labios tras presentarnos No tengo nada, el primer single.

Una canción que llega acompañada de una reflexión sobre lo que poseemos realmente, que si lo pensamos bien, no es nada. Un aperitivo que nos ha dejado con ganas de más aunque todavía no hay fecha de lanzamiento. Sí hay, sin embargo, fechas de La Gira.

Y los sold out en Barcelona, Elche, Madrid y Sevilla dejan claro que sigue siendo uno de los grandes y que, pese a no habernos dejado escuchar sus nuevas canciones, las viejas son motivo suficiente para querer verle en directo. “Sois mi trébol de cuatro hojas”, escribía en referencia a estos cuatro llenos totales.

Estos únicos cuatro conciertos que ha anunciado, de momento, no llegarán hasta junio. Pero ahora toca generar expectación. Y Alejandro lo ha conseguido compartiendo un vídeo que rebosa emoción. “No encuentro mejor ejemplo para demostrar que la música no basta con escucharla, hay que verla, sentirla, tocarla, y ella, por sí sola, te abraza. Gracias canija Silvia Abascal”, escribía.

“Inevitable, siempre que la escucho me vienes al corazón Silvia Abascal”, compartía Inma Cuesta en los comentarios. Y es que a nosotros nos pasa lo mismo, sobre todo, después de ver con cuánto cariño le dedica Alejandro a su amiga la canción ¿Lo ves? en LOS40 Music Awards de 2017.

“A ti siempre Alejandro Sanz. Por tantos años de emocionantes abrazos”, respondía la actriz a este último vídeo que compartía el cantante. ¿Qué? Seguro que te han entrado ganas de comprar una entrada para verle en directo, pero habrá que esperar a que confirme más fechas porque de momento, está todo vendido.