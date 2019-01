Westlife vuelven tras ocho años con una canción escrita por Ed Sheeran

Ha sido un año lleno de regresos musicales. Volvieron los Backstreet Boys, los New Kids On The Block, NSYNC y los Take That. Triunfaban en las listas de los 80 y los 90 y se han vuelto en este eterno revival, apelando a la nostalgia de sus fans. Sólo faltaba una boy band por volver en este 2019, y, como en un efecto dominó lo anunciaron hace unos meses.

La banda irlandesa Westlife se sumó en octubre a esta lista de retornos con nuevo disco y gira mundial de conciertos. Usando las redes sociales, Shane Filan, Kian Egan, Nicky Byrne y Mark Feehily anunciaron su regreso, dejando atrás a Brian McFadden, que dejó el grupo en 2004.

La banda se formó en 1998 y editó diez discos de estudio hasta 2011, donde se despidieron de sus fans con una gira. Durante su carrera musical, Westlife llegó a vender más de 44 millones de discos en todo el mundo.

Ahora, el grupo está listo para presentar nuevo material, y han publicado el primer single del que será su nuevo disco, Hello my love, escrito por el músico Ed Sheeran.

"No es tu canción típica de Westlife", han comentado los integrantes del grupo, pero consideran que eso no impide que los fans disfruten con ella. Hablando sobre cómo fue trabajar con Ed Sheeran para crear la canción, Mark Feehily agregó que fue un verdadero honor: "Cuando conocí a Ed, él era un gran fan de Westlife y aprendió a tocar la guitarra con uno de nuestros grandes éxitos, por eso le pedimos que nos ayudara con la canción".

Los miembros del grupo llevan siguiendo la meteórica carrera del cantautor británico desde que este era muy joven y tocaba en pequeños bares con un público muy reducido.