Famous estrena el año con cambio de look

Famous continúa celebrando el triunfo de haber ganado Operación Triunfo 2018. No hace ni un mes que se proclamó ganador del talent de TVE, superando en votos a Alba Reche y a Natalia, tras cantar And I’m telling you I’m not going y poner el público en pie.

Ahora, el ex triunfito se encuentra en la carrera para ir a Eurovisión gracias a su tema No Puedo Más, un medio tiempo con toques soul. Aunque tendremos que esperar hasta finales de enero para saber si también se proclama vencedor de la Gala de Eurovisión.

Para esta nueva etapa como artista, fuera de la academia, el joven de 19 años ha decidido cambiar de look. Ya sabéis lo que dicen: “año nuevo, corte de pelo nuevo”. Famous ha sorprendido a sus seguidores de Instagram, mostrando su nuevo peinado. ¡Y le queda genial!

Ver esta publicación en Instagram 😜 Una publicación compartida de Famous (@famous.ot2018) el 10 Ene, 2019 a las 9:09 PST

Mientras que la zona de arriba del pelo apuesta por llevarlo más largo, en los lados, está la gracia del peinado. Famous ha querido rapárselos de una manera original, apostando por hacerse un dibujo que nos recuerda a unas hojas.

Además, el ex triunfito ha estrenado gafas de pasta. Vamos, que ha querido estrenar estilismo para este 2019. ¡Y nos ha convencido!

Sus fans no han tardado en escribirle comentarios, elogiando su nueva imagen. “Menudo rollo tienes, cariño”, “Madre mía, qué bien te quedan las gafas, no te las quites nunca” o “Me encanta tu corte”, son solo tres de los cientos de mensajes que ha recibido.

Además, esta misma semana, Famous les hizo un regalazo a sus seguidores de Instagram. El artista compartió una cover The Greatest Love Of All de Whitney Houston.

Se trata de una de sus canciones favoritas, según explica en el texto que acompaña al vídeo, ¡y se nota, porque la canta de maravilla!