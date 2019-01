Estos son los nominados para los BRIT Awards 2019

Los Beatles, Paul McCartney, Robbie Williams, Adele, Dua Lipa…todos ellos tienen algo en común: son británicos y se han sido galardonados en los Brit Awards, los premios más importantes de la industria musical en Reino Unido. Teniendo en cuenta la relevancia que tienen los grupos británicos en el mundo, los Brits son una cita indispensable para cualquier melómano.

El año pasado, sin ir más lejos, los Brit auguraron un año lleno de premios para Dua Lipa, tras ser la máxima galardonada aquella noche. Así que queremos estar atentos a lo que ocurra este año en la ceremonia.

Este sábado, para ir calentando motores, por fin se han desvelado los nombres de los nominados a los BRIT 2019. Ha sido a través del especial de televisión The Brits Are Coming, conducido por la presentadora radiofónica Clara Amfo.

Estos son los nominados de este año:

Mejor artista masculino:

- Sam Smith

- GIGGS

- George Ezra

-Craig David

- Aphex Twin

Mejor artista femenina:

- Anne Marie

- Lily Allen

- Florence + The Machine

- Jess Glyne

- Jorja Smith

Mejor single británico:

- Anne-Marie por 2002

- Calvin Harris y Dua Lipa por One Kiss

- Clean Bandit feat. Demi Lovato por Solo

- Dua Lipa por IDGAF

- George Ezra por Shotgun

- Jess Glynne por I'll Be There

- Ramz por Barking

- Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore and Dan Caplen por These Days

- SIGALA & Paloma Faith por Lullaby

- Tom Walker por Leave A Light On

Mejor artista revelación birtánico:

- Tom Walker

- Ella Mai

- Marbel McVey

- Idles

- Jorja Smith

Mejor grupo británico:

- The 1975

- Artic Monkeys

- Gorillaz

- Little Mix

- Years & Years

Mejor vídeo musical:

- Anne-Marie -por 2002

- Calvin Harris & Dua Lipa por One Kiss

- Clean Bandit feat. Demi Lovato por Solo

- Dua Lipa por IDGAF

- Jax Jones feat. Ina Wroldsen por Breathe

-Jonas Blue feat. Jack & Jack por Rise

- Liam Pаyne & Rita Ora por For You (Fifty Shades Freed)'

- Little Mix feat. Nicki Minaj por Woman Like Me

- RitaOra por Let You Love Me

- Rudimentall feat. Jess Glynne Macklemore and Dan Caplen por These Days

Mejor grupo internacional:

- Brockhampton

- The Carters

- First Aid Kit

- Nile Rodgers & Chic

- Twenty One Pilots

Mejor artista masculino internacional:

- Shawn Mendes

- Drake

- Eminem

- Kamasi Washington

- Travis Scott

Mejor artista femenino internacional:

- Camila Cabello

- Ariana Grande

- Cardi B

- Christine and The Queens

- Janelle Monáe

Mejor álbum del año:

- The 1975 por A Brief Inquiry Into Online Relationships.

- Anne-Marie por Speak Your Mind

- Ezra Miller por Staying at tamara's

- Florence Welch por High As Hope

- Jorja Smith por Lost and Found.

Tendremos que esperar hasta el miércoles 20 de febrero para conocer qué artistas se llevan finalmente el premio a casa. Y, por supuesto, para ver los estilismos con los que nos sorprenden en la alfombra roja (el año pasado estuvo llena de rosas blancas como señal de apoyo al movimiento #Metoo). A partir del 4 de febrero, se podrá votar en la página oficial de los BRITS por tu candidato favorito.